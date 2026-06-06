La nuova Volley Club Bisignano è realtà

Volley Club Bisignano annuncia ufficialmente la nascita della nuova ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica, fondata da un gruppo di amici uniti dalla passione per la pallavolo.

Il progetto nasce dall’esperienza, dall’entusiasmo e dall’amore per uno sport che a Bisignano ha radici profonde. La pallavolo, da sempre, rappresenta una parte importante della storia sportiva della nostra città. Ha coinvolto generazioni di atleti, famiglie, dirigenti, tecnici e appassionati, diventando uno degli sport più seguiti e

sentiti dal territorio.

Volley Club Bisignano nasce con un obiettivo chiaro: costruire qualcosa di nuovo, aperto, ambizioso e condiviso.

“La nostra – si legge nella nota – non è una scelta di contrapposizione verso le altre realtà sportive già presenti sul territorio. Al

contrario, vogliamo promuovere collaborazione, dialogo e rispetto reciproco. Crediamo che lo sport cresca

quando crea legami, non divisioni. Per questo il nostro intento è fare rete con tutte le società, le associazioni e le persone che lavorano ogni giorno per valorizzare lo sport a Bisignano.

Questa nuova ASD vuole essere una casa aperta a tutti. A chi ama la pallavolo, a chi vuole dare una mano, a chi desidera vivere lo sport con spirito sano, a chi crede nel valore dello stare insieme.

Il principio che ci guida è semplice: creare qualcosa che appartenga a tutti gli appassionati di sport e di pallavolo.

Volley Club Bisignano nasce senza alcuno scopo di lucro. Nasce dalla volontà di condividere vedute, scelte e responsabilità, nei momenti positivi e anche nelle difficoltà che chi vive lo sport incontra lungo il proprio

percorso.

Vogliamo costruire una società fondata sul pluralismo, dove ogni persona possa sentirsi parte attiva del progetto. Ognuno deve sentirsi protagonista e deve avere la possibilità di esserlo, contribuendo con idee,

presenza, entusiasmo e spirito di collaborazione.

Far parte di Volley Club Bisignano dovrà essere un piacere, una sensazione positiva, un modo per sentirsi accolti e coinvolti. Una casa aperta agli appassionati, agli atleti, alle famiglie e a chiunque ami questo sport.

Nasce per aggregare, condividere, divertirsi e contribuire alla crescita della comunità sportiva.

La trasparenza sarà uno dei punti centrali del nostro percorso. Le porte della società saranno aperte a chiunque voglia farne parte con serietà, entusiasmo e spirito di collaborazione.

Vogliamo dare il nostro contributo alla città di Bisignano, valorizzare la tradizione pallavolistica del territorio e

costruire un progetto capace di guardare avanti con ambizione, rispetto e senso di appartenenza.

Volley Club Bisignano è un nuovo inizio. Un progetto nato dalla passione. Una società aperta.

Un’idea di sport fatta di collaborazione, comunità e divertimento.”