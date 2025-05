La violinista cosentina Beatrice Limonti e il pianista reggino Antonio Morabito fondano a Londra la BriosOrchestra

Venerdì 17 maggio, il nuovo ensemble con sede a Londra BriosOrchestra ha tenuto il suo attesissimo concerto di lancio presso la Chiesa di St Peter, Acton Green, segnando una tappa fondamentale per questo progetto musicale e sociale emergente.

Fondata dalla violinista cosentina Beatrice Limonti (di Castrovillari) e dal pianista reggino Antonio Morabito, e diretta dal rinomato compositore e pianista Geoff Westley, la BriosOrchestra è un progetto giovanile – che i membri definiscono globale -nato con una visione audace e

inclusiva: valorizzare giovani musicisti di ogni provenienza, promuovere la diversità e utilizzare la musica come potente strumento di trasformazione sociale.

Il programma del concerto di lancio ha proposto un repertorio ricco e variegato, che ha spaziato da Paganini, Schubert, Liszt, Schumann e Vieuxtemps, fino a opere contemporanee di Piazzolla, Galliano e composizioni originali di Geoff Westley e Luca Grilli.

L’ensemble ha visto la partecipazione di straordinari artisti come Antonio Morabito (pianoforte), Geoff Westley (pianoforte), Beatrice Limonti (violino), Mariia Obmelko (violino), Lalita Melenchuk (viola), Luca Grilli

(contrabbasso), Oliver Pigram (clarinetto) e Pietro Chiodi (fisarmonica), per una serata all’insegna della libertà espressiva e del dialogo musicale.

Più che un concerto, la serata è stata una dichiarazione: la musica può davvero essere un veicolo di cambiamento. L’evento è stato anche una raccolta fondi a sostegno dei prossimi programmi educativi e comunitari dell’orchestra.

Alla base del progetto c’è una convinzione semplice ma radicale: l’armonia sul palco può generare maggiore armonia nella società. Multiculturalismo, collaborazione e valori condivisi non sono solo ideali, ma pratiche

quotidiane all’interno della BriosOrchestra, che si riflettono in ogni concerto, prova e progetto.

Attraverso concerti, laboratori e programmi di outreach, l’orchestra offre opportunità concrete a giovani talenti, in particolare a coloro che affrontano sfide economiche o sociali. Collabora inoltre con associazioni e gruppi comunitari per contrastare

l’isolamento, favorire l’integrazione e sostenere la nuova generazione di artisti e cittadini.



La sua presentazione ufficiale si terrà il 18 giugno 2025 alle ore 18:00 (UK time) presso il Consolato Generale d’Italia a Londra e sarà trasmessa in diretta su CompItaly TV.