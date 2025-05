BOB FEST 2025: la Calabria al centro del mondo tra gusto, cultura e solidarietà

By

Oltre 400 professionisti del food & beverage provenienti da tutto il mondo si ritroveranno a Roccella Jonica il 28, 29 e 30 giugno per il più importante festival enogastronomico della regione, che unisce cultura, cucina e solidarietà a sostegno della ricerca oncologica.

Roccella Jonica (RC) – Torna il BOB FEST, il più importante evento enogastronomico della Calabria e tra i più attesi d’Italia, che celebra la cultura del cibo come atto d’amore per il territorio e sostiene concretamente la ricerca contro il cancro.

L’edizione 2025 – la quinta – è realizzata con il supporto dei main partner: Petra – Molino Quaglia che, in occasione del festival, lancerà un importante progetto che consoliderà la sua presenza in Calabria , e Came Officine Grafiche che curerà l’intero allestimento dell’evento.

La scelta di cambiare location ogni anno nasce dalla volontà di valorizzare ogni angolo del territorio regionale, raccontando paesaggi, storie e persone attraverso il cibo.

BOB FEST è molto più di un evento gastronomico: è una rete solidale, un progetto culturale, una dichiarazione d’amore per la Calabria.

Organizzato dall’associazione Alchimisti per Amore APS e promosso da Timo Studio Enogastronomico, il festival si conferma un appuntamento di riferimento per il panorama enogastronomico nazionale e internazionale, capace di unire grandi nomi della cucina, del vino,

della pasticceria e della mixology con un forte impegno etico: il ricavato, a netto delle spese sostenute, verrà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, beneficiari dell’evento sin dalla prima edizione.

La manifestazione, che nel 2024 ha debuttato nel suo nuovo formato itinerante, quest’anno si sposta nella Riviera dei Gelsomini.

L’edizione 2025 ospiterà 400 professionisti del mondo enogastronomico provenienti da tutta Italia e dall’estero: chef, pizzaioli, pasticceri, bartender, vignaioli, produttori e aziende si ritroveranno in Calabria per celebrare il valore dell’incontro, della creatività e della condivisione.

Sabato 28 giugno – Castello Carafa

Il festival si aprirà con un evento privato all’interno di Castello Carafa, nel cuore di Roccella. Una serata informale pensata per accogliere gli ospiti e condividere lo spirito del BOB FEST: un momento di unione, conoscenza e convivialità tra tutti coloro che, ogni anno, rendono possibile questa esperienza.

Domenica 29 giugno – Porto delle Grazie

La giornata centrale si svolgerà presso il Porto delle Grazie, trasformato per l’occasione in un grande Food & Culture Village sul mare.

Più di 400 stand accoglieranno aziende agricole, pizzerie, gastronomie, chef, vignaioli, laboratori di pasticceria e mixology. L’area sarà animata da musica dal vivo con band, cantanti e dj, talk, interviste e intrattenimento, creando un percorso multisensoriale tra sapori, idee e relazioni.

Un’occasione per scoprire l’identità contemporanea della Calabria attraverso i prodotti e i suoi interpreti migliori.

Lunedì 30 giugno – Tenuta Torre Vèdera

L’ultimo giorno si terrà la Cena di Gala presso Tenuta Torre Vèdera, riservata a 150 ospiti. Un menu firmato da chef, pizzaioli e pastry chef di fama internazionale, per chiudere al meglio la kermesse.

IL PORTO DELLE GRAZIE: IL CUORE DEL FESTIVAL

Il Porto delle Grazie non è soltanto uno degli approdi turistici più attrezzati della costa ionica, ma un luogo simbolico che incarna perfettamente lo spirito del BOB FEST: apertura, accoglienza, dialogo tra mondi diversi. Situato in una posizione strategica lungo la Riviera dei Gelsomini, tra mare cristallino e colline ricamate di ulivi, il porto si trasformerà per un giorno in un vero e proprio

villaggio del gusto e della cultura, dove la gastronomia incontra la musica, l’arte e l’impegno

sociale.

Le sue banchine ospiteranno non solo stand e showcooking, ma anche talk, masterclass e concerti open air. È qui che il BOB FEST 2025 costruisce il suo palcoscenico ideale: un luogo vivo, comunitario, in cui storie, sapori e visioni calabresi si mescolano con le influenze del mondo, mantenendo sempre il Mediterraneo come orizzonte narrativo e umano.

Oltre ai 200 professionisti già protagonisti dell’edizione 2024, sono attesi alcuni dei più importanti protagonisti della scena internazionale, tra cui:

● Albert Adrià (Enigma, Spagna)

● Tala Bashmi (Fusions by Tala, Bahrain)

● Andoni Luis Aduriz (Mugaritz, Paesi Baschi)

● Aya Yamamoto (Gastronomia Yamamoto, Giappone/Italia)

● Floriano Pellegrino e Isabella Potì (Bros’, Lecce)

● Giacomo Giannotti (Paradiso, Barcellona)

● Francesco Martucci (I Masanielli, Caserta)

● Dom Carella (Carico, Milano)

A questi si aggiungeranno decine di chef stellati, pizzaioli d’avanguardia, bartender di ricerca,

pasticceri e produttori artigianali, per un totale di:

● +60 chef

● +50 pizzaioli

● +30 bartender

● +40 pasticceri

● +40 viticoltori

● +25 gastronomie

● +100 aziende partner

● +1000 persone coinvolte nello staff

INFO E BIGLIETTI

29 giugno – Porto di Roccella Jonica dalle ore 19:00

Ingresso: 125€ (100€ in prevendita) – BOB Fest sostiene la ricerca oncologica di Fondazione AIRC devolvendo il ricavato dell’evento al netto dei costi sostenuti, per un importo minimo di 5,00€ su ogni biglietto venduto.

30 giugno – Cena di Gala – Tenuta Torre Vèdera ore 20:00 Ingresso: 250€ – posti limitati

info@bobfest.it

www.bobfest.it

IG: @bobfest2025 – FB: BOB Fest