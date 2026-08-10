L’Arena dei Cedri nell’Osservatorio sui festival musicali italiani dell’Università La Sapienza e di Assomusica

L’Arena dei Cedri entra ufficialmente nell’Osservatorio dedicato allo studio dei festival musicali italiani promosso dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in collaborazione con Assomusica, l’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli Musicali dal Vivo.A darne l’annuncio è il presidente di Assomusica, Carlo Parodi, attraverso un videomessaggio nel quale ha espresso apprezzamento per il percorso intrapreso dalla nuova struttura di Santa Maria del Cedro e per l’attività di promozione e sviluppo dello spettacolo dal vivo realizzata sul territorio.L’ingresso dell’Arena dei Cedri nell’osservatorio universitario rappresenta un riconoscimento significativo per una realtà che, in tempi particolarmente rapidi, si è affermata nel panorama degli eventi musicali del Mezzogiorno. La struttura, caratterizzata da una posizione panoramica sul mare e da una rilevante capacità di accoglienza, è protagonista quest’estate di un programma di alto profilo artistico.Il 3 agosto, l’Arena dei Cedri ha ospitato il concerto di Giorgia, mentre l’8 agosto è stata la volta di Luchè, due appuntamenti che hanno contribuito a consolidare il ruolo della struttura all’interno dell’offerta nazionale dello spettacolo musicale dal vivo.L’inserimento nell’Osservatorio dell’Università Sapienza e Assomusica consentirà all’Arena dei Cedri di essere ricompresa nel più ampio quadro di analisi e studio dei festival musicali italiani, con particolare attenzione alle dinamiche organizzative, economiche, territoriali e culturali che caratterizzano il comparto della musica dal vivo.Nel videomessaggio, il presidente Carlo Parodi ha inoltre evidenziato il valore del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ugo Vetere e dal direttore artistico Alfredo De Luca, sottolineando come il progetto dell’Arena dei Cedri costituisca un esempio concreto delle potenzialità generate dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati.La sinergia tra pubblico e privato si configura, in questo senso, come un elemento strategico per la costruzione di un’offerta culturale e di intrattenimento capace di produrre ricadute positive sull’intero territorio: dalla valorizzazione dell’identità locale alla promozione turistica, fino all’indotto economico collegato alla filiera dello spettacolo, dell’accoglienza e dei servizi.L’Arena dei Cedri si inserisce così in un percorso di crescita che guarda oltre la singola programmazione estiva e punta a consolidare Santa Maria del Cedro e la Riviera dei Cedri come polo di riferimento per lo spettacolo dal vivo in Calabria.L’ingresso nell’Osservatorio rappresenta un ulteriore tassello di questo processo e conferma la crescente attenzione rivolta alla Riviera dei Cedri, sempre più presente nel dibattito nazionale sulla valorizzazione dei territori attraverso la cultura, la musica e i grandi eventi.L’esperienza dell’Arena dei Cedri evidenzia, infine, come la realizzazione di infrastrutture dedicate allo spettacolo dal vivo, accompagnata da una programmazione artistica di rilievo e da una efficace collaborazione istituzionale, possa contribuire alla definizione di nuovi modelli di sviluppo territoriale nel Mezzogiorno.