Ermal Meta per il primo live dell’Estate Acrese

Da questa sera prime note per l’Estate Acrese, la famosa rassegna estiva della città presilana, già nota con il nome di R-Estate ad Acri.
La programmazione estiva nello storico Anfiteatro romano di Acri (CS) – uno dei più grandi teatri all’aperto della nostra regione – parte questa sera con l’atteso concerto di Ermal Meta che porta in scena il suo Live Estate 2026. Dopo il successo dei precedenti tour e dei suoi ultimi progetti discografici, il cantautore torna sul palco con uno spettacolo pensato per esaltare il contatto diretto con il pubblico.
Durante il live, Ermal Meta proporrà una scaletta che unirà i grandi successi della sua carriera (“Ragazza Paradiso”, “Vietato Morire”, “Piccola Anima”,,,) alle nuove produzioni dell’ultimo album Funzioni vitali, in uno spettacolo coinvolgente e carico di emozione. La sua capacità di fondere pop, cantautorato e arrangiamenti moderni renderà il concerto un’esperienza unica, nella suggestiva location ai piedi della Sila.
Botteghino aperto dalle 18:00 – biglietti ancora disponibili su www.ticketone.it e www.alfredodeluca.it
L’Estate Acrese proseguirà poi il 12 agosto l’attesissimo live di Samurai Jay ed il 14 agosto con il concertone di RAF (unica data in Regione).