L’associazione Ohana ospite a “Meritato Riposo” su RLB: il racconto di un percorso e l’appuntamento alla Festa della Birra

Lo scorso venerdì l’associazione socio-culturale Ohana è stata ospite della trasmissione radiofonica Meritato Riposo, in onda su RLB e condotta da Pier Roberto Pascuzzo ogni venerdì dalle 8 alle 11. A rappresentare l’associazione è stato il presidente Carmine Pio Fiorentino, che ha ripercorso la storia, i traguardi raggiunti e i progetti futuri, raccontando una realtà che, in poco più di due anni, è diventata un punto di riferimento per il territorio.

Fondata nel 2024 da un gruppo di giovani uniti dall’amore per il territorio, Ohana prende il nome dal termine hawaiano che significa “famiglia”: una comunità unita, nella quale nessuno si sente escluso e tutti condividono il desiderio di costruire qualcosa di bello per il bene comune. Famiglia significa anche solidarietà, tolleranza e responsabilità. Valori che guidano quotidianamente l’azione dell’associazione, impegnata a promuovere partecipazione civica, sviluppo del territorio, aggregazione sociale e valorizzazione delle tradizioni locali. L’obiettivo è creare occasioni di incontro per persone di tutte le età, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e collaborando costantemente con le altre realtà associative del territorio.

Numerose le iniziative realizzate finora: dal recupero di antiche tradizioni come la Strina di Natale e il fuoco in onore della Madonna del Pettoruto, ai progetti solidali come la raccolta fondi per l’istruzione dei bambini del Kenya, in collaborazione con l’associazione Stella Cometa, e la raccolta di beni di prima necessità a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione del Crati, promossa insieme all’associazione Le Nuvole Blu di Oreste e Nicola. Non sono mancati eventi dedicati a bimbi e ragazzi, come il color party e i tornei sportivi, così come la partecipazione alla Giornata dell’Anziano su invito dell’associazione Ada Peritano, il Carnevale estivo e le iniziative natalizie, tra cui il contest degli alberi di Natale sui social e le due edizioni della Befana, prima “di giorno” e poi “in Vespa”.

Tra i risultati più significativi figurano l’apertura della sede associativa a Sartano, definita dal presidente «un luogo di incontro, confronto e progettazione», e la realizzazione dell’illuminazione del campetto parrocchiale, un intervento che ha restituito alla comunità uno spazio fruibile.

Lo sguardo è stato poi rivolto al prossimo grande appuntamento: la Festa della Birra, evento simbolo dell’associazione che si prepara a tornare con la sua seconda edizione. E’ tutto pronto per il 31 luglio e il 1° agosto in Piazza Duomo, a Sartano. Due serate all’insegna della musica e della convivialità: la prima vedrà protagonista la Deca Band con il tributo agli 883 e a Max Pezzali, mentre il 1° agosto salirà sul palco la Tira Taranta. Previsti anche stand gastronomici, giostre e l’estrazione finale dei premi della riffa.

A chiusura dell’intervista, il Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento ai soci, agli sponsor e a tutti coloro che sostengono l’associazione. «Dietro ogni evento – ha sottolineato – ci sono tante ore di lavoro e sacrificio». Un coinvolgimento che non è passato inosservato al conduttore che, con sensibilità e maestria, ha colto quel “luccichio agli occhi” che è sinonimo di intraprendenza, determinazione e tanta passione.

A suggellare questo racconto, i saluti a nonna Lidia, definita cuore pulsante della cucina di Ohana. Anche quest’anno, durante la Festa della Birra, sarà lei a preparare sul momento i tradizionali pittuli, una specialità che racchiude il valore della tradizione, della condivisione e di quel senso di famiglia che rappresenta da sempre l’identità dell’associazione.

Elvira Sangineto