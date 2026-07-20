Vinitaly and the City cala il sipario a Sibari: il finale che apre la staffetta per Reggio Calabria

Di Valentina Garritano

Si è conclusa ieri, 19 luglio, la terza edizione di Vinitaly and the City – Calabria in Wine, l’evento che per tre giorni ha trasformato il Parco Archeologico di Sibari in un punto d’incontro tra enologia, cultura, gastronomia e spettacolo. Anche nell’ultima giornata il percorso di degustazione, con l’ormai iconico calice “Calabria Straordinaria”, ha accompagnato centinaia di visitatori alla scoperta delle migliori produzioni vitivinicole regionali, confermando il successo di una manifestazione che continua a promuovere la Calabria attraverso le sue eccellenze.

Tra banchi d’assaggio, incontri con i produttori e momenti di approfondimento, il pubblico ha potuto vivere un’ultima giornata intensa, caratterizzata da un programma ricco di appuntamenti dedicati al vino ed al patrimonio culturale del territorio.

Le eccellenze calabresi protagoniste delle masterclass

Anche nella giornata conclusiva le masterclass hanno rappresentato uno degli appuntamenti più seguiti della manifestazione. Particolare interesse ha suscitato l’incontro dedicato ai vini premiati con i “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso, occasione per raccontare le etichette che stanno contribuendo ad affermare la Calabria nel panorama enologico nazionale.

Spazio anche ai vitigni simbolo della regione con gli approfondimenti dedicati al Mantonico, al Magliocco Canino, al Bivongi e al Greco di Bianco, testimonianza della straordinaria biodiversità vitivinicola calabrese e della ricchezza di un patrimonio sempre più apprezzato dagli esperti del settore.

Confronto ed innovazione negli incontri della giornata

L’ultima giornata ha dato spazio anche al dialogo sulle prospettive future del comparto vitivinicolo. Nell’Area Talk si sono susseguiti incontri dedicati ai nuovi strumenti per la promozione del vino, alla valorizzazione delle produzioni regionali e alle opportunità offerte dall’enoturismo.

Tra gli appuntamenti più significativi, la presentazione del nuovo Programma CSR Calabria, dedicato allo sviluppo del settore agricolo regionale, il focus sul progetto “Il Borgo, la via del gusto e la convivialità”, pensato per rafforzare il legame tra vino, territorio ed identità locale. Sono stati, inoltre, centrali gli approfondimenti dedicati alla comunicazione ed al marketing del vino nell’ottica di promozione delle produzioni d’eccellenza.

Particolarmente partecipati anche i Wine Talk, che hanno affrontato temi di attualità come il patrimonio infrastrutturale al servizio del vino e le strategie per valorizzare le denominazioni calabresi sui mercati nazionali ed internazionali.

Biodiversità, tradizioni e sapori del territorio

Grande attenzione è stata riservata anche agli appuntamenti del Teatro della Biodiversità, con incontri dedicati alla degustazione dell’olio extravergine d’oliva, alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali e alla promozione della cultura gastronomica calabrese.

Negli spazi del Social Garden e dell’Agorà GAL, invece, il pubblico ha potuto assistere a dimostrazioni, degustazioni guidate, show cooking, laboratori e momenti dedicati alle tradizioni della Sibaritide, tra racconti del territorio, artigianato locale e valorizzazione delle produzioni tipiche.

Un programma che ha confermato la volontà della manifestazione di andare oltre il semplice racconto del vino, promuovendo un’esperienza capace di mettere in relazione storia, cultura, agricoltura, turismo e identità territoriale.

Tre giorni che consolidano il ruolo della Calabria nel panorama enologico

Con la chiusura della manifestazione si conclude un’edizione che, ancora una volta, ha saputo trasformare il Parco Archeologico di Sibari in una straordinaria vetrina per la Calabria.

Per tre giorni il vino è stato il filo conduttore di un racconto più ampio: le degustazioni, le masterclass, gli incontri istituzionali, i talk ed i momenti di spettacolo hanno contribuito a consolidare Vinitaly and the City – Calabria in Wine come uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate calabrese e come un’importante occasione di promozione per le eccellenze vitivinicole regionali.

Da Sibari a Reggio Calabria: il vino come ambasciatore della regione

L’edizione di Sibari rappresenta inoltre un importante trampolino di lancio per il futuro della manifestazione. L’evento ha infatti fatto da prologo alla prima edizione di Vinitaly and the City Reggio Calabria, in programma l’8 e il 9 agosto, che porterà per la prima volta il format firmato Vinitaly nella città dello Stretto.