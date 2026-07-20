Soverato si accende con il grande cinema:cresce l’attesa per il Magna Graecia Film Festival

L’appuntamento più atteso della stagione accende i riflettori dal 25 luglio a Soverato. In arrivo grandi star, cultura e turismo internazionale.

Sabato 25 luglio si alza ufficialmente il sipario sulla 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, il grande appuntamento ideato e diretto da Gianvito Casadonte.

Diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento per l’estate calabrese e l’intero panorama culturale italiano, il festival si conferma un evento attesissimo sul territorio, capace di coniugare il fascino della settima arte con il dibattito sui grandi temi del nostro tempo.

Nato come spazio di promozione per i giovani talenti del cinema emergente, il MGFF si è evoluto in una piattaforma multidisciplinare a 360 gradi. Il grande schermo diventa infatti il punto di partenza per esplorare ambiti cruciali della società contemporanea: dallo sport alla salute, dalla giustizia alla letteratura, fino ad arrivare all’enogastronomia e all’innovazione. L’arena sul lungomare di Soverato si trasformerà così, dal 25 luglio all’1 agosto, in un cantiere aperto di riflessione, confronto e crescita collettiva.

Il programma di questa 23ª edizione vedrà sul palco un cast di ospiti di primissimo piano. Sul lungomare soveratese si alterneranno infatti volti celebri del panorama cinematografico e culturale: dalle star internazionali Kevin Spacey e Can Yaman ai grandi protagonisti del cinema e della musica italiana come Valeria Golino, Marco D’Amore e Roberto Vecchioni, fino al commosso tributo speciale dedicato alla memoria del maestro Ettore Scola. Un’occasione d’oro per proiettare l’immagine della Calabria sotto i riflettori dei media nazionali e internazionali, raccontandone la bellezza, la vitalità e la vocazione ad attrarre produzioni, talenti e investimenti.

“Si tratta del risultato di un percorso costruito nel tempo – commenta Gianvito Casadonte – grazie alla capacità del network del Magna Graecia Film Festival di consolidare una visibilità sempre più ampia attraverso una strategia di comunicazione multicanale che ha rafforzato il posizionamento della manifestazione nel panorama culturale italiano ed europeo.”

Il MGFF è sostenuto da Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria, brand della Regione Calabria Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission e Comune di Soverato.