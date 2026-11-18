La scuola si apre sempre più alla dimensione internazionale. L’Istituto sarà Aula Confucio e sede distaccata per le certificazioni linguistiche HSK e HSKK. Un’importante opportunità per gli studenti e per tutto il territorio.

Un nuovo e significativo traguardo nel percorso di crescita e internazionalizzazione dell’I.I.S. “Lucrezia della Valle” di Cosenza, che rafforza la propria vocazione linguistica e interculturale attraverso un’iniziativa destinata ad ampliare le opportunità formative degli studenti e a valorizzare ulteriormente l’offerta didattica dell’indirizzo linguistico. L’Istituto diventerà Aula Confucio, uno spazio dedicato alla promozione e all’approfondimento della lingua e della cultura cinese, attraverso attività formative, corsi linguistici, iniziative culturali, scambi interculturali e sessioni d’esame per il conseguimento delle certificazioni internazionali. Il riconoscimento rappresenta un importante risultato per la comunità scolastica e si inserisce in una più ampia strategia di apertura verso il contesto internazionale, nella consapevolezza che conoscere le lingue significa acquisire strumenti indispensabili per comprendere il mondo contemporaneo, dialogare con culture diverse e costruire nuove prospettive di studio e di lavoro.

A rendere ancora più significativo questo risultato è l’attestazione rilasciata dall’APS Pacific Language Institute, centro HSK 6450300, che riconosce ufficialmente l’I.I.S. “Lucrezia della Valle” come Aula distaccata del Centro HSK 6450300, con autorizzazione a ospitare le sessioni d’esame per il conseguimento delle certificazioni di lingua cinese HSK e HSKK. Il Pacific Language Institute, in qualità di ente di riferimento e gestore del Centro HSK, attesta così l’abilitazione dell’Istituto allo svolgimento delle prove di certificazione. Si tratta di un’opportunità di particolare rilievo: la scuola non sarà soltanto un luogo in cui studiare la lingua cinese, ma diventerà anche un punto di riferimento per la certificazione delle competenze linguistiche sul territorio, offrendo agli studenti la possibilità di sostenere gli esami in un contesto vicino e familiare e contribuendo alla diffusione dello studio del cinese nella provincia di Cosenza.

L’Aula Confucio, realizzata con il sostegno del Center for Language Education and Cooperation (CLEC) di Pechino, organismo che promuove la diffusione della lingua e della cultura cinese nel mondo, rappresenta uno spazio di incontro tra sistemi culturali, tradizioni e prospettive internazionali. L’iniziativa trova un importante precedente nel convegno “Il cinese, una lingua di carattere”, svoltosi nel dicembre dello scorso anno presso l’Università della Calabria, nell’Aula Ventura del Cubo 18 B, e promosso dall’UniCal in collaborazione con l’I.I.S. “Lucrezia della Valle”. L’incontro, dedicato alla lingua cinese come ponte tra culture, opportunità formative e scenari professionali globali, ha coinvolto gli studenti e i docenti dell’indirizzo linguistico dell’Istituto, accompagnati dalla Dirigente scolastica Rossana Perri, in un’esperienza di confronto diretto con il mondo universitario.

Ad accogliere la delegazione scolastica è stata Jean M. Jimenez, coordinatrice del Corso di Studi in Mediazione Linguistica dell’Università della Calabria, che ha sintetizzato il significato dell’esperienza con una frase particolarmente efficace: «Le lingue vanno vissute». Il convegno ha offerto agli studenti l’occasione di approfondire il valore strategico dello studio del cinese attraverso laboratori, momenti di approfondimento e attività musicali, mettendo in evidenza le opportunità che una lingua complessa e affascinante come il mandarino può offrire in un mondo sempre più interconnesso. Il percorso che conduce alla nascita dell’Aula Confucio conferma dunque la centralità dell’indirizzo linguistico dell’I.I.S. “Lucrezia della Valle”, che investe nella formazione di studenti capaci di muoversi con competenza e consapevolezza in una società multiculturale e globalizzata.

Lo studio del cinese, accanto alle altre lingue curricolari, costituisce infatti un valore aggiunto per il profilo culturale e professionale degli studenti. Le competenze linguistiche e interculturali possono aprire nuove prospettive nei settori dell’università, del turismo, del commercio internazionale, della mediazione linguistica e delle relazioni internazionali. «Le lingue vanno vissute» non è soltanto il messaggio che ha accompagnato l’esperienza universitaria degli studenti, ma diventa oggi la filosofia che ispira un progetto educativo concreto: offrire ai giovani occasioni autentiche per conoscere altre culture, comunicare senza confini e guardare al proprio futuro con una prospettiva internazionale. Con la nascita dell’Aula Confucio e l’accreditamento come sede distaccata per gli esami HSK e HSKK, l’I.I.S. “Lucrezia della Valle” compie un ulteriore passo verso una scuola sempre più aperta, dinamica e internazionale, capace di trasformare lo studio delle lingue in un’esperienza reale di crescita, conoscenza e opportunità.