Medagliato da 110 e lode: Giovanni Tocci si laurea in Lingue e Letterature Moderne, col massimo dei voti

Laureato d’oro! Giovanni Tocci, capitano della Nazionale italiana di tuffi, ha conseguito con 110 e lode la Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne, coronando con il massimo dei voti un ciclo di studi iniziato con la laurea triennale in Lingue e Culture Moderne, sempre all’Università della Calabria.

«Lo storytelling olimpico nel giornalismo sportivo internazionale, tra informazione tradizionale e digital media: una Critical Discourse Analysis della narrazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024»: questo il titolo della brillante tesi discussa dal capitano azzurro.

Plurimedagliato europeo e mondiale con tre partecipazioni ai Giochi Olimpici, Tocci incarna alla perfezione lo spirito del programma Dual Career: un progetto strutturato per consentire agli atleti di alto livello di portare avanti la formazione universitaria d’eccellenza senza rinunciare ai ritmi serrati dell’agonismo internazionale.

Conciliare sessioni d’allenamento dal trampolino, collegiali e trasferte internazionali fino a raggiungere il massimo encomio accademico testimonia una straordinaria disciplina e dedizione.

All’atleta di Rende “le più sentite congratulazioni da parte dell’intera comunità accademica dell’ Unical per questo risultato d’eccezione, con i migliori auguri per le prossime sfide sportive e professionali”.

A.M.