Mongrassano: convegno di presentazione dell’Associazione “Radici e Futuro”

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 19:30, presso l’Oratorio San Francesco da Paola a Mongrassano (Cs), si terrà la presentazione ufficiale dell’Associazione “Radici e Futuro”. L’evento rappresenta un’occasione importante per conoscere il direttivo, le finalità e i progetti che l’associazione intende sviluppare nei prossimi mesi.

Dopo i saluti del Presidente Diego Domenico Diodati, il programma prevede gli interventi di Gianluca Grisolia, Assessore del Comune di Mongrassano; Francesco Lo Giudice, Docente di Sociologia Generale presso l’Istituto Universitario Pratesi; Anna Morrone, Professoressa e Consigliera comunale di Castrolibero, e Assunta De Francesca, cofondatrice di un progetto di associazionismo giovanile.

L’incontro sara moderato dalla giornalista Elvira Sangineto.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di condivisione e di avvio di un percorso associativo che punta a rafforzare il legame tra comunità, cultura e futuro.