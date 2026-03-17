Otto nuove assistenti sociali in arrivo nell’Ats di Rende 

Si è svolta la mattina del 16 febbraio la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 2 di Rende. Hanno partecipato l’On. Sandro Principe, Sindaco di Rende; la Dott.ssa Daniela Ielasi, Assessore al Welfare al Comune di Rende; la Dott.ssa Adele Sauro, dirigente del Comune di Rende e Responsabile dell’Ufficio di Piano; la Dott.ssa Annalisa Frangella, posizione organizzativa del Settore Welfare Servizi sociali del Comune di Rende; il Sindaco di Castiglione Cosentino Salvatore Magarò; la Delegata ai Servizi Sociali di Marano Marchesato, Lorenza Cartaginese; il Vicesindaco di Marano Principato con delega alle Politiche Sociali, Angelo Roberto Bilotto; la Consigliera con delega alle Politiche Sociali del Comune di Rose, Maria Talarico; la Consigliera con delega alle Politiche Sociali del Comune di Castrolibero Anna Giulia Mannarino; il Consigliere con delega alle Politiche Sociali del Comune di San Fili, Francesco Martino; il Consigliere con delega alle Politiche Sociali del Comune di San Vincenzo La Costa, Francesco Leonetti.

Tre i punti all’ordine del giorno:

La programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ( Fnps ) e del Fondo Regionale per le Politiche Sociali ( Frsp ) per attività previste nel 2026;

( ) e del ( ) per attività previste nel 2026; L’avvio della coprogrammazione del Fondo non autosufficienti ( Fna ) del 2021-2022

( ) Riassetto dell’ Ufficio di Piano ;

; Istituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie.

Salvatore Magarò e Sandro Principe

Per quel che riguarda la programmazione di Fnps e Frsp saranno gestiti 995.826 euro, di cui circa 300.000 riservati ai minori. Un’altra parte andrà agli anziani autosufficienti e a persone con disabilità per interventi a favore della domiciliazione. Sono previsti, infine, interventi per i Centri, servizi diurni e semiresidenziali e per le strutture comunitarie e residenziali. Per il Fondo non autosufficienti la somma da destinare è di circa 800.000 euro, divisi tra il 2021 e il 2022.

Gli interventi, che saranno programmati assieme agli Enti del Terzo Settore (Ets), riguardano i Servizi agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità, l’assistenza domiciliare e i centri diurni. In questo caso, la Conferenza ha deciso di assicurare la continuità nell’assistenza agli anziani e alle persone con disabilità destinatari degli interventi programmati nei progetti del Pnrr di cui è capofila Rende.

Infine, per quel che riguarda la Componente sociale dell’Ufficio di Piano, si registra una novità: si è concluso il reclutamento di otto nuove assistenti sociali, che entreranno nell’Ats e si uniranno alle sei che già vi operano per un totale di quattordici.

Queste importanti figure svolgeranno mansioni di Segretariato Sociale per l’Ambito e Servizi sociali professionali nei territori che lo compongono.