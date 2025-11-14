Motori, la New Generation Racing dopo il successo al Trofeo Nappi punta lo Slalom Sambucina 2025

Dopo i buoni risultati al circuito del Sele di Battipaglia per quasi tutti i propri piloti, la scuderia catanzarese New Generation Racing si prepara a schierare un buon numero di piloti al 1° Slalom della Sambucina, gara che si svolgerà su un tratto di percorso della Cronoscalata Luzzi ‑ Sambucina.

Al Trofeo Nappi il giovane Antonino Piria ha conquistato la vittoria nella classe TMSC 1400 a bordo dell’Ermolli. Per il giovane figlio d’arte reggino è stata una gara molto positiva nel raggruppamento delle “Sport e Formula”, e il successo di classe è stata un’autentica ciliegina sulla torta.

Buona la prestazione del catanzarese Alberto De Gregorio, che ha chiuso terzo nella classe RS Plus 1400 su Peugeot 106. Una prestazione quella del giovane De Gregorio che, con un buon ritmo, è riuscito ad agguantare il podio.

Non ha preso il via in gara il Siciliano Francesco Lombardo, dopo che lo stesso era stato il più veloce tra le 1400 nelle prove ufficiali, a bordo della sua Peugeot 205.

Dopo il Nappi, l’attenzione ora è rivolta al 1° Slalom della Sambucina, dove la New Generation Racing si presenterà in un buon numero con ben quattordici alfieri.

A Luzzi chi sarà al via tra le E2SS sarà Nicola Paola Almirante a bordo della sua Wolf GB08 Thunder di classe 1000, con cui ha conquistato, in questo 2025, ottimi piazzamenti nelle varie gare affrontate.

Tra le E2SH, sarà Cesare Leone a rappresentare i colori della scuderia e lo farà con la sua Fiat X1/9 di classe 2000.

Nel gruppo E1, trio NGR a partire da Andrea Caroleo che punta a ripetersi in classe 1600T con un occhio verso la vetta di gruppo a bordo della sua Renault 5 GT Turbo. Identico discorso in classe +2000 per Rosario Scerbo e Antonio Canino, che punteranno ad un buon risultato sulle rispettive Renault 5 GTT.

Nel gruppo S, Antonio Leuzzi proverà a ripetersi dopo le ottime uscite dell’ultimo periodo e lo farà sulla sua Peugeot 205 di classe S4.

Nelle bicilindriche duo NGR, con Massimo Perri su Fiat 500 di gruppo 5 e Giuseppe Torcasio su Fiat 126 di gruppo 2, che tenteranno l’assalto nei loro rispettivi impegni.

Nel gruppo A, altro trio di piloti, con la solita voglia di far bene: Giulio Molinaro e Luigi Cerva si metteranno in gioco su Peugeot 106 nell’impegnativa classe 1400, mentre in 1150 Alberto De Gregorio torna sulla sua Fiat Seicento Sporting, dopo la buona parentesi di Battipaglia su Peugeot 106.

Nel gruppo N, sarà al via della classe 1600 il pilota di Tiriolo Domenico Marchio, che su Peugeot 106 cerca il riscatto.

Nelle Racing Start, puntano ad un risultato utile Francesco Pio Santise e Antonio Grandinetti, che, rispettivamente su Peugeot 106 di classe 1400 e su Fiat Seicento Sporting di classe 1150, non vorranno lasciare nulla al caso.

Foto: Simone Esposito – Scuderia Vesuvio (Ufficio Stampa New Generation Racing)