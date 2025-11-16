Coppa del mondo GT: Antonio Fuoco vince a Macao su Ferrari

Antonio Fuoco scrive una nuova, esaltante, pagina dello sport calabrese. L’uomo in rosso di Cariati, 29 anni, a bordo della sua Ferrari 296 GT3 di AF Corse, ha conquistato la FIA GT World Cup a Macao, il riconoscimento più importante che la Federazione automobilistica internazionale riconosce a piloti e costruttori in ambito GT.

Un trionfo personale importantissimo che coincide con la prima storica vittoria della Ferrari in questa manifestazione e sul Circuito da Guia, uno dei più tecnici e selettivi del panorama automobilistico.

La Ferrari e il suo pilota salgono sul gradino più alto del podio al temine di un fine settimana che il pilota cosentino Ferrari ha dominato, ottenendo Super Pole, vittoria nella Qualifying Race, giro più veloce e vittoria nella Main Race.

Appena fuori dal podio l’altro pilota della Rossa, il cinese Yifei Ye, quinto al traguardo ma promosso al quarto posto dopo la penalizzazione di Joel Eriksson.

“Vincere la FIA GT World Cup a Macao è qualcosa di veramente speciale. Tutto il team ha fatto un lavoro incredibile. Grazie❤️”. Queste le prime parole del ferrarista affidate al suo profilo Instagram.

La firma è quella di: Antonio Fuoco, da Cariati con furore!