Pallanuoto, terza vittoria europea per Smile Cosenza

Conference Cup:

SMILE COSENZA PALLANUOTO – ZVK CRVENA ZVEZDA 16 – 3

La Smile Cosenza Pallanuoto continua a scrivere pagine memorabili nel panorama continentale. La formazione rossoblù ha conquistato la sua terza vittoria in Europa, imponendosi con un netto 16 a 3 che conferma la crescita e la solidità del gruppo.

Dopo questa brillante affermazione, la squadra tornerà in Calabria per concentrarsi sul campionato nazionale, mentre la parentesi europea riprenderà a febbraio, quando le ragazze saranno chiamate a difendere e consolidare il percorso già avviato con grande determinazione.

Un successo che porta entusiasmo e orgoglio all’intera società, guidata dal presidente Manna, che ha espresso la propria soddisfazione per il cammino intrapreso: “Questi risultati sono il frutto del lavoro quotidiano, della passione e della voglia di crescere. La Smile Cosenza sta dimostrando di poter competere con autorevolezza anche fuori dai confini italiani”.

La vittoria non è soltanto un dato sportivo, ma rappresenta un segnale forte per la pallanuoto calabrese e per la città di Cosenza, che vede la propria squadra protagonista in Europa. L’appuntamento è ora con il campionato, dove la Smile Cosenza cercherà di mantenere lo stesso ritmo e la stessa intensità mostrata nelle sfide internazionali.