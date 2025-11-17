Acuto della Smile Cosenza Pallanuoto in Europa, soddisfazione FIN Calabria

Avere superato la fase a girone a punteggio pieno nella “European Acquatics Waterpolo Conference Cup Women” disputatasi in Romania è motivo di grande orgoglio per tutto il movimento sportivo natatorio calabrese e italiano e non solo. Al “setterosa” cosentino e all’intera società hanno rivolto i complimenti il presidente e il Comitato Calabrese della Federazione Italiana Nuoto. “Ragazze straordinarie e un ottimo risultato raggiunto – commenta Alfredo Porcaro – a dimostrazione di come la pallanuoto calabrese abbia raggiunto livelli qualitativamente alti. Sapevamo che in questa fase partivano con i favori del pronostico, ma l’incognita del campo resta sempre imprevedibile. I risultati però hanno parlato chiaro, si è vista la superiorità della nostra squadra emersa in modo netto dentro e fuori dall’acqua. Voglio ricordare che se oggi siamo in Europa è grazie a chi, anni fa, ha avuto il coraggio di guardare oltre il presente. A partire dall’amico fraterno Giancarlo Manna, il primo a credere con visione e ostinazione nella pallanuoto e nei tuffi. Poi i dirigenti della Cosenza Pallanuoto che hanno continuato sulla strada intrapresa, credendo, sostenendo e portando avanti quel progetto senza esitazione ma con passione e continuità. Oggi Cosenza e tutta la Calabria possono davvero andare fiere di avere una rappresentanza sportiva locale in Europa. Avete trasformato un sogno in una storia concreta di sport, impegno e orgoglio territoriale. Brave ragazze continuate a farci emozionare ed ad Maiora semper”!