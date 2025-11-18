Rinnovati gli organismi del Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” – Rosito: «Un patrimonio di tutti, da custodire e far crescere»

Il Circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza ha rinnovato le proprie cariche sociali nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta nella sede di “Sport e Salute” in Piazza Matteotti. Un appuntamento molto partecipato, presieduto – come da Statuto – dal presidente uscente Franco Rosito, che ha aperto i lavori con la relazione di fine mandato.

L’intervento di Rosito si è aperto con un momento di commozione dedicato al ricordo di Michelino Braiotta, socio storico e figura di riferimento del Circolo, scomparso lo scorso 2 settembre. Braiotta aveva presieduto l’assemblea elettiva del 2022 e viene ricordato come uno dei protagonisti della vita sociale del sodalizio.

Rosito ha ripercorso le tappe principali dell’ultimo triennio, ricordando come il Circolo – che oggi conta 109 soci e ha superato i ventun anni di attività – continui a rappresentare «un presidio di riferimento» per la comunità giornalistica cittadina e provinciale. Un ruolo costruito grazie al rafforzamento dei rapporti con le istituzioni e con l’Ordine dei giornalisti, regionale e nazionale, oltre che attraverso la collaborazione con il Circolo della stampa del Pollino.

Tra gli eventi più significativi ricordati dal presidente uscente, la serata celebrativa per i vent’anni del Circolo, arricchita dalla presenza del presidente nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli, e l’intitolazione di un giardino pubblico a Rende alla memoria di Maria Rosaria Sessa. Ampio anche l’impegno nel sociale, con la partecipazione a numerose iniziative benefiche, e quello nelle scuole: l’ultimo incontro, al Polo Brutium di via Popilia, ha ospitato il telecronista Dazn Ricky Buscaglia, alla presenza del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri.

Prima di lasciare la parola ai soci, Rosito ha rivolto un ringraziamento ai componenti del direttivo uscente che hanno deciso di non ricandidarsi: Franco Mollo, Raffaele Zunino e Franco Lorenzo.

I nuovi organismi

Al termine delle relazioni e delle operazioni di voto, l’assemblea ha eletto il nuovo consiglio direttivo. Ne fanno parte i riconfermati Franco Rosito, Monica Perri, Franca Ferrami e Giuseppe Di Donna. Entrano invece per la prima volta Enzo Pianelli, Roberto Barbarossa e Antonio Lopez.

Nel collegio dei revisori dei conti sono stati confermati Francesco Mannarino e Romolo Cozza, mentre la nuova nomina è quella di Rino Giovinco.

Rinnovato anche il collegio dei probiviri: accanto al confermato Franco Segreto, entrano Gianluca Pasqua e Carmelita Brunetti.

Con il voto dell’assemblea, il Circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa” apre così un nuovo capitolo della propria storia, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di sostegno alla professione giornalistica e di presenza attiva sul territorio.