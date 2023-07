Requisiti per superare la revisione tecnica di un’auto in Italia: cosa devi sapere

L’ispezione tecnica delle auto in Italia era nota come Motor Vehicle Inspection (MOT). Tuttavia, tieni presente che le normative potrebbero essere cambiate da allora, quindi è essenziale verificare con le autorità italiane o un funzionario Ispezione del convertitore catalitico centro per le informazioni più aggiornate. Ecco i requisiti generali che erano applicabili in quel momento:

Tempistica dell’ispezione: La frequenza delle ispezioni dipende dall’età del veicolo. I veicoli più recenti possono essere ispezionati meno frequentemente di quelli più vecchi.

Centri di ispezione: Le ispezioni vengono effettuate da centri di controllo privati ​​autorizzati in tutta Italia. Tali centri sono attrezzati per effettuare i controlli richiesti e rilasciare la documentazione necessaria.

Controlli sulla sicurezza e sulle emissioni: L’ispezione include controlli di sicurezza e ambientali per garantire che il veicolo sia idoneo alla circolazione su strada e soddisfi gli standard sulle emissioni. Alcune delle aree chiave che vengono generalmente esaminate includono:

Sistema frenante

Sospensione

Luci e dispositivi di segnalazione

Pneumatici e ruote

Cinture di sicurezza

Emissioni allo scarico

Riparazioni e nuovi test: Se il veicolo non supera l’ispezione, devono essere effettuate le riparazioni necessarie e l’auto deve essere ritestata entro un determinato periodo. In alcuni casi, alcuni difetti possono comportare l’immediata squalifica del veicolo dalla strada fino al completamento delle riparazioni.

Assicurazione e tasse: È essenziale assicurarsi che l’assicurazione e le tasse della tua auto siano aggiornate prima di sottoporsi all’ispezione, in quanto potrebbero essere controllate durante il processo.

Prima di preparare l’auto per l’ispezione , è essenziale eseguire un’ispezione preliminare approfondita per identificare eventuali problemi che potrebbero causare il fallimento dell’ispezione del veicolo. Ecco una lista di controllo di cosa cercare:

Sistema di frenata:

Verificare la reattività e la fermezza del pedale del freno.

Assicurarsi che non vi siano rumori o vibrazioni insoliti durante la frenata.

Ispezionare l’usura delle pastiglie e dei dischi dei freni; non dovrebbero essere eccessivamente indossati.

Verificare che il freno di stazionamento (freno a mano) trattiene saldamente il veicolo.

Luci e dispositivi di segnalazione:

Testare tutte le luci esterne, inclusi fari, luci posteriori, indicatori di direzione, luci dei freni e fendinebbia.

Verificare che tutte le luci funzionino correttamente e che le lampadine non siano bruciate.

Assicurarsi che i fari siano correttamente allineati e forniscano un’illuminazione adeguata.

Sistema di sterzo:

Controllare che il volante non abbia gioco o rigidità eccessivi.

Verificare che il veicolo sterzi agevolmente senza tirare lateralmente.

Accertarsi che il servosterzo (se in dotazione) funzioni correttamente.

Pneumatici e ruote:

Ispezionare i pneumatici per una sufficiente profondità del battistrada (il limite minimo legale in Italia è 1,6 mm).

Verificare la presenza di segni di usura irregolare degli pneumatici, che potrebbero indicare problemi di allineamento o sospensioni.

Verificare che tutti i pneumatici siano della misura e del tipo corretti per il proprio veicolo.

Assicurarsi che la pressione dei pneumatici rientri nell’intervallo consigliato.

Sistema di sospensione:

Ispezionare i componenti della sospensione per segni di danni, perdite o usura eccessiva.

Verificare la presenza di rumori o vibrazioni insolite durante la guida, in quanto potrebbero indicare problemi alle sospensioni.

Impianto di scarico:

Cercare segni di ruggine o danni sull’impianto di scarico.

Verificare la presenza di eventuali perdite, in quanto possono portare a un aumento delle emissioni.

Cinture di sicurezza:

Assicurarsi che tutte le cinture di sicurezza siano in buone condizioni e allacciate e rilasciate saldamente.

Verificare la presenza di sfilacciature, tagli o danni visibili al materiale della cintura di sicurezza.

Parabrezza e tergicristalli:

Controllare che il parabrezza non presenti crepe o scheggiature che potrebbero ostruire la visuale del conducente.

Testare i tergicristalli e assicurarsi che puliscano efficacemente il parabrezza.

Specchi:

Assicurarsi che tutti gli specchietti siano intatti e correttamente regolati.

Corno:

Verificare che il clacson sia funzionante ed emetta un suono chiaro e udibile.

Motore e emissioni di scarico:

Se il veicolo è dotato di un sistema diagnostico di bordo (OBD), assicurarsi che nessuna spia indichi problemi al motore.

Se la tua auto è soggetta a test sulle emissioni, considera di farla controllare in un’officina per assicurarti che soddisfi gli standard sulle emissioni richiesti.

Ultime parole:

Eseguendo questa pre-ispezione e affrontando eventuali problemi riscontrati, aumenti le possibilità di superare senza problemi l’ispezione tecnica ufficiale. Se scopri problemi significativi, considera di farli riparare da un meccanico qualificato prima di portare il tuo veicolo per l’ispezione ufficiale.

Ricorda che le normative possono cambiare ed è fondamentale consultare le fonti ufficiali o le autorità italiane competenti per le informazioni più aggiornate e accurate relative alla revisione tecnica delle auto in Italia.