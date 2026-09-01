Nasce “Sila Felix”: il 5 e 6 settembre a Camigliatello Silano la piattaformapermanente del turismo esperienziale della Sila

Il 5 e 6 settembre 2026, a Camigliatello Silano, prende il via “Sila Felix”, la nuova manifestazione dedicata alle eccellenze dell’altopiano silano, tra degustazioni, sport all’aria aperta, natura e “il tagliere più lungo d’Italia”. Ma Sila Felix non è pensato per esaurirsi in un solo weekend: è la prima tappa di un progetto pluriennale che punta a costruire, in Sila, una piattaforma permanente di attività turistiche, enogastronomiche e culturali, capace di animare il territorio ben oltre le due giornate di lancio.

Sila Felix: il progetto che guarda al futuro della Sila

L’edizione 2026 rappresenta il debutto operativo di un evento che intende consolidarsi e diventare un appuntamento fisso del calendario turistico calabrese e come infrastruttura stabile di promozione dell’altopiano silano: una rete di esperienze, itinerari, laboratori e collaborazioni con produttori, guide del Parco e operatori ricettivi pensata per funzionare tutto l’anno.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Calabria all’interno dell’avviso “Agorà Calabria”, il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila, del GAL Sila e della Proloco di Camigliatello Silano. Il primo tassello di un ecosistema che i promotori intendono ampliare nelle prossime edizioni e nei prossimi mesi, con nuove iniziative distribuite lungo l’anno e sull’intero comprensorio silano.

Sabato 5 settembre: benessere, e-bike e degustazioni

La prima giornata dell’evento 2026 si apre alle prime luci del mattino “in connessione con la natura”. Presso la Chiesa di San Lorenzo si terrà una sessione di yoga mattutino con vista sul Lago Cecita. Il primo pomeriggio sarà dedicato all’enogastronomia locale e alla mobilità sostenibile, con un laboratorio pratico di preparazione della pizza con farine da grani tradizionali e una degustazione guidata di vini e formaggi d’alta quota presso l’Azienda Agricola Granata (ore 13:00–15:00), seguiti da un tour guidato in e-bike lungo le sponde del Lago Cecita, con tappa alle aziende agricole Scrivano e Granata (ore 15:30–18:00, partenza dalla sede Proloco di Camigliatello Silano). Il percorso sarà accompagnato da un interprete LIS (linguaggio dei segni), per garantirne la piena fruibilità anche ai partecipanti con disabilità uditiva.



Alle 18:00, presso l’Hotel Camigliatello, si terrà la conferenza stampa “Turismo enogastronomico in Sila: identità, prodotti, futuro”, con interprete LIS a disposizione per l’intera durata dell’incontro. Un’occasione in cui verrà presentata anche la visione di lungo periodo del progetto: la costruzione di una rete stabile di offerta esperienziale sull’altopiano. La giornata si chiuderà con le degustazioni serali a cura del GAL Sila (19:30–21:00).

Domenica 6 settembre: il Treno della Sila e il “Tagliere più lungo d’Italia”

La seconda giornata metterà in risalto alcuni dei simboli più iconici del turismo silano. Dalle 10:00 alle 14:30, con partenza e rientro dalla Stazione di Camigliatello Silano, sarà possibile salire a bordo dello storico Treno della Sila, viaggiando su carrozze d’epoca al centro del Parco

Nazionale e degustando un calice di vino del territorio.

L’evento clou dell’edizione 2026 andrà in scena alle 11:30 lungo Via Roma con “Il tagliere più lungo d’Italia”: un’imponente tavolata all’aperto pensata per accogliere contemporaneamente 250 persone per un grande aperitivo a base di salumi, formaggi e prodotti tipici della tradizione calabrese, realizzato in collaborazione con la Proloco di Camigliatello Silano e il GAL Sila. L’iniziativa sarà accompagnata dalle esibizioni dal vivo della Banda Passante Live Band e da un dj set fino alle 16:00.

A chiudere la due giorni, dalle 16:00, con ritrovo al parcheggio del Cupone, un trekking al tramonto arricchito da intermezzi musicali itineranti tra i pini larici della Sila.

Con Sila Felix il territorio silano non si limita ad ospitare un evento, ma avvia un progetto strutturale di destagionalizzazione e valorizzazione permanente, costruito insieme a istituzioni, produttori e operatori locali, che guarda già alle prossime edizioni e a un calendario di iniziative

destinato ad estendersi lungo tutto l’anno.

Sila Felix 2026 – Il programma completo

Sabato 5 settembre

– 08:30–09:30 — Yoga mattutino vista lago — Chiesa di San Lorenzo

– 13:00–15:00 — Laboratorio pizze e degustazione formaggi/vini — Azienda Agricola Granata

– 15:30–18:00 — Tour e-bike Lago Cecita e visite aziendali — Partenza ProLoco Camigliatello

– 18:00–19:30 — Convegno “Turismo enogastronomico in Sila” — Hotel Camigliatello

– 19:30–21:00 — Degustazioni serali GAL Sila



Domenica 6 settembre

– 10:00–14:30 — Treno della Sila con degustazione a bordo — Stazione FS Camigliatello

– 11:30–13:00 — Il Tagliere più lungo d’Italia (250 posti) — Via Roma

– 11:30–16:00 — Live band “Banda Passante” e DJ set — Via Roma

– 16:00–19:30 — Trekking al tramonto con musica tra i boschi — Parcheggio Cupone

Informazioni utili

Per prendere parte alle attività (trekking, e-bike, tagliere e laboratori) è necessaria la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.silafelix.it. Per maggiori informazioni: 392/0017773 (telefono/WhatsApp).