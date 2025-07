Note di Fuoco a Belvedere, manifestazione presentata in Cittadella

È arrivato il tempo di Note di Fuoco. L’evento, in programma a Belvedere Marittimo dal 25 al 27 luglio, è’ stato presentato alla Regione Calabria in una conferenza stampa dove a far gli onori di casa è’ stato l’assessore regionale Gianluca Gallo. Con accanto il vicesindaco di Belvedere Francesca Impieri, l’assessore ai Grandi Eventi del comune di Belvedere Marittimo Marco Carrozzino, la relatrice e il presidente di “ASP CreativaMente” Federica Perre e Vincenzo Martorelli. Quest’ultima è l’associazione promotrice dell’evento, che ha ideato questa manifestazione giunta alla tredicesima edizione.

L’assessore regionale Gallo è stato molto chiaro: “Con questi eventi raccontiamo un’altra Calabria. Una Calabria più positiva e allegra”. Il “Battito del tempo” è il titolo dato a questa edizione 2025 di Note di Fuoco. Passato, presente e futuro saranno le ali di un viaggio suggestivo e poetico che avrà come sfondo il cielo e il mare illuminati dai fuochi d’artificio. Il vicesindaco Impieri ha sottlineato la grande importanza di questo evento che “è diventato l’appuntamento imperdibile per la nostra città. Ringrazio la Regione Calabria e come amministrazione siamo pronti ad accogliere gli appassionati e i tanti turisti che arriveranno in città per tre notti indimenticabili”.