Una serata a lume di candela per “L’armonia dell’ottagono” di Rocco Romeo

COSENZA – Dopo numerose tappe in Campania, lo scorso 23 giugno è stato presentato a Cosenza l’ultimo libro di Rocco Romeo dal titolo “L’armonia dell’ottagono. Viaggio tra simbolismo, design e urbanistica”. L’evento si è svolto presso La Taverna de I Tre Filosofi – gioiello di arte, storia e gusto ubicato nel cuore della città -, all’interno del format televisivo Dialogando a cena, promosso dal Movimento Nazionale dei Liberi Pensatori. A condurre l’intervista è stato il Presidente del Movimento, Sergio Tursi Prato, giornalista pubblicista, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Pitagora di Rende e direttore responsabile di Miga Web Tv (emittente televisiva che ha curato le riprese). Anfitrione della serata, Christian Piperis, titolare del locale.

Il libro, pubblicato da Infuga Edizioni, esplora il significato e l’impatto della figura ottagonale nell’architettura, nell’arte e nel design. Attraverso un viaggio che abbraccia secoli e culture, analizza come questa forma geometrica abbia influenzato la progettazione di edifici storici e moderni.

“Questo lavoro nasce da una curiosità quasi infantile. Mi sono sempre chiesto – afferma l’autore – perché certi schemi geometrici si ripetono nella storia dell’umanità con una forza quasi misteriosa. Non si tratta di casualità, ma di qualcosa di più viscerale: è il modo in cui l’uomo ha sempre cercato di dare ordine al caos, di rappresentare l’armonia nascosta nell’universo. L’ottagono, in particolare, mi ha sempre affascinato: non è una figura immediata come il cerchio né rigida come il quadrato, ma è una figura di passaggio che ci insegna la bellezza della mediazione, della ricerca di una sintesi superiore.“

Rocco Romeo è architetto e docente di Disegno presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma e l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Sant’Antimo. Giornalista pubblicista, collabora con emittenti televisive come TeleClubItalia e Telemia. Autore di numerosi volumi e saggi dedicati all’inclusione scolastica, al design e alla valorizzazione del patrimonio culturale, ha firmato anche “Le bellezze di Napoli Sotterranea”, “Ville e giardini di Roma”, “Le strutture delle fontane d’Italia” e “Gaudí, architetto della natura”.

Elvira Sangineto