Nuoto in acque libere: a Falconara Albanese la terza edizione del “Trofeo Settimio Frangella”

Un evento sportivo diventato tradizione, la terza edizione del “Trofeo Settimio Frangella”, gara di mezzofondo sulla distanza di 3 KM, che si disputerà Domenica 26 Luglio sul tratto antistante il lungomare di Torremezzo nel Comune di Falconara Albanese. La manifestazione organizzata dal Comitato Calabrese della Federazione Italiana Nuoto rientra nel progetto “Calabria Swim Coast to Coast, il grande spettacolo delle acque libere”, prima tappa, inserita nel Circuito Super Master valevole per il Campionato Italiano e nel Gran Prix Nazionale. Una manifestazione sportiva con la quale si vuole ricordare e rendere omaggio all’affermato imprenditore Settimio Frangella, persona di grandi valori, generosa, sempre al servizio della comunità, professionista instancabile, che ha lasciato un segno tangibile del suo operato. La kermesse sportiva è diventata tappa fondamentale nel panorama del nuoto in acque libere in Calabria e lo dimostra la folta partecipazione di oltre cento atleti in rappresentanza di quindici società provenienti da Calabria, Campania, Sicilia e Veneto. Del resto il nuoto in acque libere, tra la bellezza dei mari e dei laghi continua a registrare una crescita costante, confermata dalla tante iniziative organizzate di stagione in stagione, che ne fanno un fiore all’occhiello delle discipline acquatiche. Orgoglioso il Presidente della FIN Calabria. “La nostra regione – osserva Alfredo Porcaro – continua ad essere apprezzata per questa disciplina che nell’arco di pochissimi anni, ha preso piede grazie alla bellezza dei nostri mari e dei nostri laghi e ai suggestivi panorami. Visto il successo ottenuto dal Trofeo Settimio Frangella negli scorsi anni, il Comitato ha ritenuto inserirlo anche questa stagione nel calendario delle iniziative. Sarà ancora una volta per i partecipanti delle altre regioni di scoprire o riscoprire la bellezza della nostra costa tirrenica, fatta di mare limpido, cristallino e di luoghi incantevoli. Sul nuoto in acque libere il Comitato Regionale ha puntato molto e la Calabria dimostra di essere tra le più attive in questa disciplina che va oltre l’agonismo, creando aggregazione, socializzazione contatto con la natura e turismo. Tutto questo ci inorgoglisce molto”.