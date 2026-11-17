La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado per l’ex fidanzata del calciatore del Cosenza, trovato morto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. Respinta la richiesta della Procura di aumentare la pena a 23 anni con il riconoscimento della premeditazione. La decisione arriva alla vigilia del 37° anniversario della morte del centrocampista.

CATANZARO – Nessuna modifica alla condanna di primo grado. Isabella Internò dovrà scontare 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario nella vicenda della morte di Donato Denis Bergamini, l’ex calciatore del Cosenza trovato senza vita il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106, nei pressi di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza.

La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha pronunciato oggi, 17 novembre, la sentenza di secondo grado, confermando integralmente la pena inflitta nell’ottobre 2024 dalla Corte d’Assise di Cosenza. Una decisione che arriva a poche ore dal 37° anniversario della morte del calciatore originario di Argenta, in provincia di Ferrara, la cui tragica fine è rimasta per decenni avvolta da interrogativi e controversie giudiziarie.

Respinta la richiesta di 23 anni della Procura

Nel corso del processo d’Appello, la Procura generale aveva chiesto un inasprimento della pena fino a 23 anni di reclusione. Il pubblico ministero Luca Primicerio aveva sollecitato il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione e la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti generiche.

Una richiesta che non è stata accolta dai giudici, che hanno invece confermato la condanna a 16 anni già stabilita in primo grado.

Di segno opposto la posizione della difesa di Isabella Internò. Gli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri avevano chiesto l’assoluzione della loro assistita, contestando l’impianto accusatorio e sostenendo l’assenza di prove scientifiche sufficienti a dimostrare la ricostruzione dell’omicidio.

Dopo la lettura della sentenza, la difesa ha annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione.

La morte di Denis Bergamini e il mistero durato oltre trent’anni

La vicenda di Denis Bergamini ha rappresentato per anni uno dei casi giudiziari più controversi della cronaca italiana.

Il centrocampista, allora 27enne e protagonista con la maglia del Cosenza, venne trovato morto il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106 Jonica, all’altezza di Roseto Capo Spulico. Per lungo tempo la sua morte fu ricondotta all’ipotesi del suicidio: secondo la ricostruzione iniziale, il calciatore si sarebbe lanciato volontariamente sotto un camion in transito.

Una versione sempre contestata dalla famiglia, in particolare dalla sorella Donata Bergamini, che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia per Denis.

La riapertura delle indagini e i nuovi accertamenti medico-legali hanno progressivamente rimesso in discussione la ricostruzione originaria. Il procedimento giudiziario ha portato a riconoscere che Bergamini non si tolse la vita, ma fu vittima di un omicidio, con una successiva simulazione dell’investimento stradale.

Nel 2024 la Corte d’Assise di Cosenza aveva condannato Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore, a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario.

La famiglia Bergamini: «Adesso basta con i complotti»

La sentenza d’Appello rappresenta un nuovo passaggio importante nella lunga battaglia giudiziaria portata avanti dalla famiglia del calciatore.

Donata Bergamini, presente in aula e assistita dall’avvocato Fabio Anselmo, ha seguito la lettura del dispositivo con grande emozione. Il legale della famiglia, commentando la decisione, ha ribadito la soddisfazione per la conferma della condanna.

«Anche la Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna di primo grado della Corte d’Assise di Cosenza. Adesso basta con i complotti, basta con gli insulti ai giudici, a me, agli avvocati Pisa e Galeone e alla povera Donata. Alle insinuazioni, alle calunnie e ai talk show abbiamo risposto con le sentenze», ha dichiarato Anselmo.

Resta aperto un altro filone d’indagine

La vicenda giudiziaria legata alla morte di Bergamini non si esaurisce con la sentenza pronunciata oggi a Catanzaro. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, la Procura di Castrovillari ha infatti chiuso le indagini nei confronti di Roberto Internò, cugino di Isabella, nell’ambito di un distinto filone investigativo.

L’ipotesi degli inquirenti riguarda un possibile coinvolgimento nella fase esecutiva del delitto, con una ricostruzione che ipotizza la somministrazione di una sostanza narcotizzante e la successiva morte per asfissia meccanica, prima della simulazione dell’investimento stradale.

Si tratta di un procedimento distinto da quello conclusosi oggi in Appello e che dovrà seguire il proprio percorso giudiziario.

A 37 anni dalla morte, un altro capitolo della storia di Denis

La conferma della condanna arriva proprio alla vigilia del 18 novembre, giorno in cui ricorre il 37° anniversario della morte di Denis Bergamini.

Un nome che continua a essere profondamente legato alla storia sportiva del Cosenza e al ricordo di un ragazzo la cui scomparsa ha lasciato una ferita mai rimarginata nella sua famiglia, tra i tifosi e in quanti hanno seguito per decenni la ricerca della verità.

Dopo anni di battaglie, indagini, perizie e processi, la sentenza di secondo grado conferma la responsabilità penale di Isabella Internò per concorso in omicidio volontario. La parola definitiva sulla vicenda giudiziaria, tuttavia, spetterà alla Cassazione, dopo l’annunciato ricorso della difesa.