Due giornate dedicate alle tradizioni enogastronomiche, alla cultura e allo spettacolo nel cuore di Montalto Uffugo. In programma degustazioni, convegni, masterclass, rievocazioni storiche e musica dal vivo. Venerdì il concerto dei Mosaiko, sabato riflettori puntati sulla comicità di Uccio De Santis. Spazio anche all’anteprima del XX Salone nazionale del vino novello.

MONTALTO UFFUGO (CS) – Il centro storico di Montalto Uffugo si prepara a diventare il palcoscenico di un viaggio tra sapori, tradizioni e identità del territorio. Venerdì 20 e sabato 21 novembre torna l’appuntamento con “Sapori d’Autunno – Montalto Wine Fest”, la manifestazione che celebra le eccellenze enogastronomiche calabresi attraverso un programma articolato di degustazioni, incontri, approfondimenti culturali, rievocazioni storiche e spettacoli dal vivo.

Due giornate pensate per valorizzare la cultura vitivinicola, la filiera olivicola e la produzione dei fichi calabresi, coinvolgendo produttori, esperti, istituzioni, associazioni e visitatori in un percorso che intreccia le ricchezze gastronomiche locali con la storia e le tradizioni popolari.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio e il coinvolgimento della Città di Montalto Uffugo, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, della Provincia di Cosenza, di ARSAC, della Pro Loco Montalto Uffugo e di importanti realtà associative del territorio.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figura anche l’anteprima del XX Salone nazionale del vino novello, curata dal Nuovo Istituto nazionale del vino e dell’olio novello, che accompagnerà entrambe le giornate della manifestazione.

Venerdì 20 novembre: inaugurazione, cultura del vino e concerto dei Mosaiko

Il programma prenderà il via alle ore 18:00 in Piazza F. De Munno, con la cerimonia inaugurale caratterizzata dall’accensione del fuoco sacro e dalle danze popolari. Protagonisti saranno i rievocatori storici delle associazioni La Via Popilia, Lege x Fretensis, Tempio di Iside e Confraternita della Frittola calabrese – La Quadara, accompagnati da La Quadriglia di Longobucco.

Sempre alle 18:00 aprirà ufficialmente l’anteprima del XX Salone nazionale del vino novello, allestita all’interno del salone della Fondazione Marini Marigliano e curata dal Nuovo Istituto nazionale del vino e dell’olio novello.

Alle 19:30, in Piazza Luigi Palopoli, spazio alla riflessione e al confronto con il convegno dal titolo “Oro e Rubino. L’eccellenza dei territori tra tradizione e futuro”. Un incontro dedicato al valore delle produzioni locali e alle prospettive di sviluppo delle filiere agroalimentari.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Biagio Faragalli, interverranno il sommelier e relatore FISAR Giuseppe Palmieri, lo chef Enzo Barbieri e la consigliera regionale on. Elisabetta Santoianni. Al termine degli interventi è prevista una masterclass dedicata all’olio extravergine di oliva, curata da ARSAC.

La serata proseguirà all’insegna della storia e dello spettacolo. Alle 21:30 andrà in scena il Banchetto romano, una rappresentazione in costume a cura dell’associazione La Via Popilia, con il coinvolgimento dei rievocatori storici.

Alle 22:00, il centro storico lascerà spazio alla musica con il concerto dei Mosaiko, protagonisti di un’esibizione dal vivo pensata per animare la prima serata del festival.

Sabato 21 novembre: Suino nero di Calabria, la mozione “Salva Novello” e Uccio De Santis

La seconda giornata, sabato 21 novembre, si aprirà alle 18:00 con l’attivazione degli stand enogastronomici e la prosecuzione dell’anteprima del XX Salone nazionale del vino novello, offrendo ai visitatori un’altra occasione per scoprire e degustare le produzioni del territorio.

Alle 18:30, in Piazza Luigi Palopoli, si terrà il convegno dedicato al Suino nero di Calabria, nel corso del quale sarà presentata la mozione “Salva Novello”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Biagio Faragalli, il confronto vedrà la partecipazione di Ferdinando Morelli, presidente dell’associazione La Via Popilia; Tommaso Caporale, direttore del Nuovo Istituto nazionale del vino e dell’olio novello; Piero Laratta, maître referente AMIRA; Rosario Branda, coordinatore Calabria per l’Accademia Italiana della Cucina; e dell’enologo Vincenzo Ippolito.

L’incontro sarà anche l’occasione per valorizzare le nuove generazioni e il loro interesse per la cultura enologica. Nel corso del convegno si svolgerà infatti la premiazione degli studenti vincitori del concorso “Miglior novello aspirante sommelier”.

Il programma serale riprenderà alle 20:30 con una nuova rappresentazione del Banchetto romano, lo spettacolo in costume curato dall’associazione La Via Popilia, che riporterà il pubblico nelle atmosfere della storia antica.

Il momento più atteso della serata arriverà alle 22:00 con “Stasera con Uccio”, lo spettacolo comico di Uccio De Santis, pronto a portare a Montalto Uffugo la sua comicità e il suo coinvolgente repertorio.

A chiudere la manifestazione sarà, dalle 23:00, il DJ set, per salutare il pubblico con un ultimo momento di musica e intrattenimento.

Un festival tra identità territoriale e valorizzazione delle eccellenze

Con “Sapori d’Autunno – Montalto Wine Fest”, Montalto Uffugo punta a trasformare il proprio centro storico in uno spazio di incontro e promozione delle eccellenze calabresi, mettendo in rete cultura, enogastronomia, tradizioni popolari e intrattenimento.

Il vino novello, l’olio extravergine di oliva, il Suino nero di Calabria e i fichi calabresi diventano così i protagonisti di un’iniziativa che guarda alla valorizzazione delle produzioni locali e alla trasmissione del patrimonio culturale ed enogastronomico alle nuove generazioni.

Un appuntamento che, tra rievocazioni storiche, momenti di approfondimento e grandi ospiti, si propone di coinvolgere cittadini e visitatori in due serate di festa nel cuore antico della città.