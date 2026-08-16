Omicidio Ornella Forastefano, il compagno sarà interrogato a breve. Era pronto a partire da Bari

Il corpo di Ornella Forastefano, trovato dai medici dell’ospedale di Trebisacce all’esterno del Pronto soccorso, presentava gravi lesioni e politraumi. Secondo le prime ricostruzioni la 46enne originaria di Cassano Allo ionio, sarebbe morta intorno alle 3 della scora notte per le percosse subite.

Vani i tentativi di rianimarla d parte dei sanitari.

Dopo la scoperta le indagini dei carabinieri si sono concentrate sul compagno, un cittadino albanese di 42 anni, che si era reso irreperibile. L’uomo è stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire. Sarà interrogato a breve per chiarire la sua posizione.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, della Compagnia di Cassano allo Ionio e della Tenenza di Trebisacce.



