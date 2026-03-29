La Smile Cosenza Pallanuoto si aggiudica la prima edizione del Conference Cup di pallanuoto femminile. E’ il trionfo dell’unica squadra italiana alla Final Eight che si è disputata in Grecia, il coronamento di un percorso netto, di sole vittorie in tutta la competizione, dall’inizio alla fine. E’ il trionfo di una società cosentina e calabrese e della pallanuoto cosentina e calabrese entrata di diritto non solo nella storia italiana ma europea. Una storia quella della Smile Cosenza Pallanuoto iniziata a Cosenza grazie all’intuizione del compianto e mai dimenticato Presidente Giancarlo Manna. Idealmente seduto in tribuna, come faceva sempre nelle trasferte, festeggia con la sua squadra dopo averla incitata. Questa coppa è anche sua! “Il mio pensiero in questo momento va all’amico e presidente Giancarlo Manna che tanto ha fatto per la sua società e per la Federazione Italiana Nuoto Calabrese. E un successo anche suo. A nome mio personale e dell’intero Comitato, un grazie per un’impresa che resterà nella storia”. Queste le parole del presidente della FIN Calabria, Alfredo Porcaro, a nome dell’intero Comitato. “Complimenti a tutti, società, tecnici, squadra, per un trofeo inatteso quanto meritato frutto di impegno, lavoro, sacrifici. Un risultato che servirà da ulteriore stimolo alla crescita delle discipline della nostra Federazione”.
Home Sport Altri Sport Pallanuoto, Cosenza campione. Porcaro: “Il pensiero all’amico Giancarlo Manna”