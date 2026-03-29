Pallanuoto, Cosenza campione. Porcaro: “Il pensiero all’amico Giancarlo Manna”

La Smile Cosenza Pallanuoto si aggiudica la prima edizione del Conference Cup di pallanuoto femminile. E’ il trionfo dell’unica squadra italiana alla Final Eight che si è disputata in Grecia, il coronamento di un percorso netto, di sole vittorie in tutta la competizione, dall’inizio alla fine. E’ il trionfo di una società cosentina e calabrese e della pallanuoto cosentina e calabrese entrata di diritto non solo nella storia italiana ma europea. Una storia quella della Smile Cosenza Pallanuoto iniziata a Cosenza grazie all’intuizione del compianto e mai dimenticato Presidente Giancarlo Manna. Idealmente seduto in tribuna, come faceva sempre nelle trasferte, festeggia con la sua squadra dopo averla incitata. Questa coppa è anche sua! “Il mio pensiero in questo momento va all’amico e presidente Giancarlo Manna che tanto ha fatto per la sua società e per la Federazione Italiana Nuoto Calabrese. E un successo anche suo. A nome mio personale e dell’intero Comitato, un grazie per un’impresa che resterà nella storia”. Queste le parole del presidente della FIN Calabria, Alfredo Porcaro, a nome dell’intero Comitato. “Complimenti a tutti, società, tecnici, squadra, per un trofeo inatteso quanto meritato frutto di impegno, lavoro, sacrifici. Un risultato che servirà da ulteriore stimolo alla crescita delle discipline della nostra Federazione”.