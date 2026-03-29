Smile Cosenza Pallanuoto sul tetto d’Europa

Missione compiuta: le ragazze della Cosenza Pallanuoto appena scritto una pagina che resterà indelebile nella storia dello sport calabrese. Nella finale di Conference Cup in Grecia, battuto in finale il CN Sant Feliu: le rossoblù sono campionesse d’Europa.

E’ la prima volta che una squadra calabrese vince un trofeo internazionale.

Nella finalissima Federica Morrone e compagne hanno avuto la meglio per la seconda volta (la prima nel girone di Final Eight) per 14-13 (4-1, 4-3, 4-5, 2-4 i parziali) sul CN Sant Feliu, al termine di una gara equilibrata, combattuta. Prima e seconda frazione per la Smile Cosenza Pallanuoto, poi il ritorno delle avversarie nelle ultime due frazioni, ma alla fine una rete basta per essere sul tetto d’Europa.



Laurea continentale, commozione e tanti abbracci nella festa rossoblù a fine gara. Un’altra festa è già in programma alle 23 all’aeroporto di Lamezia Terme al rientro delle neo regine d’Europa in Calabria.

A. Mo.