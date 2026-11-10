Perché la Calabria continua a tremare? La risposta attraverso un viaggio nella geodinamica del 2026

Di Valentina Garritano

La terra in Calabria non smette di farsi sentire. L’ennesimo promemoria della vivacità geologica della regione è arrivato oggi, 10 novembre 2026, quando una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Cerisano, nella Valle del Crati, in provincia di Cosenza, ha sorpreso la popolazione nelle prime ore del mattino. Un evento che si inserisce in un quadro temporale particolarmente fitto di movimenti sismici registrati nel corso di questo 2026 tra cui spicca il forte terremoto di magnitudo 6.2 avvenuto lo scorso 2 giugno nel Mar Tirreno e gli scuotimenti periodici monitorati dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Ma cosa sta succedendo realmente sotto i nostri piedi? Per comprendere le ragioni di questa persistente sismicità non basta guardare alla superficie: bisogna immergersi in un laboratorio geodinamico unico in Europa, dove placche millenarie continuano a scontrarsi ed a sprofondare.

Un mosaico in movimento: la subduzione della Placca Ionica

Il motore primario della sismicità calabrese risiede in una dinamica di scala planetaria: la convergenza tra la zolla africana e quella euroasiatica. In questo settore del Mediterraneo, la situazione è resa eccezionalmente complessa dalla presenza della Placca Ionica, una porzione di litosfera oceanica che si sta lentamente immergendo (fenomeno di subduzione) al di sotto dell’Arco Calabro e del Mar Tirreno meridionale.

Si può immaginare una gigantesca lingua di roccia densa e pesante che, spinta dalle forze tettoniche, si infila in profondità nel mantello terrestre. Questo processo non avviene in modo liscio o continuo: l’attrito accumula enormi quantità di energia elastica lungo le faglie crostali e nel piano di subduzione profondo. Quando la pressione supera il limite di resistenza delle rocce, l’energia viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche.

Il “cuore” profondo e la recente scoperta della frammentazione della placca

A confermare quanto la geologia di quest’area sia in costante evoluzione sono anche le più recenti ricerche scientifiche pubblicate nel novembre del 2026. Recenti studi geologici e geofisici incentrati sull’analisi dei terrazzi marini, le antiche linee di costa emerse nel corso dei millenni ed oggi disposte a gradoni fino a quote elevate, hanno rivelato un dato sorprendente: in alcune aree della Calabria meridionale il suolo si sta sollevando a velocità da cinque a dieci volte superiori rispetto alle stime storiche precedentemente accettate.

Questa anomalia nei tassi di sollevamento, unita al monitoraggio della progressiva (e lentissima) separazione tra la Calabria e la Sicilia (stimata nell’ordine di frazioni di millimetro all’anno), suggerisce un’ipotesi affascinante quanto complessa: la placca ionica si starebbe letteralmente lacerando o frammentando nel sottosuolo. Questa sorta di “strappo” tettonico profondo modifica la distribuzione degli sforzi meccanici, innescando una catena di micro-fratture e scosse crostali che interessano sia i settori marini (come il Tirreno) sia i bacini interni che le valli appenniniche (come la Valle del Crati, teatro dell’evento del 10 novembre).

Dalla tettonica globale alla microsismicità locale: il caso di Cosenza

Eventi come quello registrato oggi a Cerisano e Castrolibero (ipocentro superficiale a circa 8,6 chilometri di profondità) dimostrano come lo stress crostale profondo si scarichi inevitabilmente sui sistemi di faglie attive locali presenti nei bacini interni e lungo la catena appenninico-calabrese.

Quando la crosta terrestre superficiale (fragile e fratturata) riceve le sollecitazioni trasmesse dai movimenti profondi della subduzione e della rotazione dei blocchi micro-placche calabresi, si verificano episodi di rilascio energetico a magnitudo moderata. Pur generando paura ed apprensione nella popolazione, questi eventi rientrano nella normale (per quanto inquieta) “fisiologia” geologica di una delle regioni a più alto rischio sismico del Mediterraneo.

Convivere con la Terra che cambia

La Calabria del 2026 si conferma dunque un osservatorio a cielo aperto per le scienze della Terra. Lo studio integrato dei dati strumentali dell’INGV, unito alle nuove scoperte sulla dinamica dei terrazzi marini e sulla lacerazione ionica, ribadisce che il paesaggio spettacolare che ammiriamo, fatto di montagne imponenti, coste a gradoni e valli profonde, è il prodotto diretto di forze sempre vive. A fronte di questo reale (ed anche spaventoso) dinamismo, si può però contare su una rete di sorveglianza tecnologica molto avanzata: i sismografi in tempo reale dell’INGV ed i supercalcolatori monitorano ogni minimo sussulto del sottosuolo calabrese 24 ore su 24. Questa precisione scientifica trasforma l’imprevedibilità del passato in un controllo costante, offrendo strumenti migliori per la prevenzione.