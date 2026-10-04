Pole e podio per Simone Iaquinta per la penultima tappa del Lamborghini Super Trofeo

Simone Iaquinta è grande protagonista nella tappa del Lamborghini Super Trofeo Europa vissuta nel weekend a Barcellona e torna dalla Catalogna, dove era all’esordio in gara, con pole position, giro più veloce e terzo gradino del podio. Il pilota cosentino di Castrovillari era arrivato da leader della classifica con Kevin Gilardoni al volante della Huracan ST Evo2 del team DL Racing e in una tappa dimezzata dal maltempo ha dominato fino quasi al traguardo l’unica gara disputata delle due in programma, quella di domenica pomeriggio. Simone, infatti, aveva centrato la pole position nella qualifica del sabato e, dopo una partenza perfetta, anche durante la gara ha mostrato un passo inarrivabile per i rivali, tanto da far segnare anche il giro più veloce. Purtroppo, una volta lasciato il volante a Gilardoni, proprio nel finale il compagno di equipaggio non è riuscito a mantenere il comando della corsa a causa di un imprevedibile noia ai freni che l’ha costretto a rallentare, riuscendo comunque a mantenere almeno un preziosissimo terzo posto.

Il podio conquistato sul circuito del Montmelò nonostante la sorte avversa è fondamentale per Iaquinta e lo svizzero, che restano comunque in vetta al campionato, anche se per un solo punto. Tutto, quindi, si deciderà nella tappa casalinga in programma a Monza, quando nella settimana del 25 ottobre andranno in scena sia il round che assegnerà appunto il titolo del Super Trofeo Europa sia le Finali Mondiali Lamborghini, nelle quali Iaquinta se la giocherà anche contro i migliori interpreti dello stesso monomarca nordamericano e asiatico.

“Mi sono trovato molto bene a Barcellona e con il team e con Kevin abbiamo davvero svolto un grande lavoro – ha dichiarato Simone Iaquinta – . La pole position della qualifica è stata la conseguenza, perché ho potuto esprimere la mia guida, e poi in gara ho potuto mettermi immediatamente al comando. Eravamo davvero competitivi e infatti stavamo dominando. Gli imprevisti fanno parte delle corse, sul momento ti resta dell’amaro in bocca ma in realtà dobbiamo prendere questo terzo posto comunque con il sorriso, perché il sogno del titolo è ancora possibile e ci giochiamo tutto in casa a Monza, senza paura. Un grazie a Kevin per essere riuscito a portare la macchina al traguardo nonostante la sfortuna degli ultimi due giri”.

CALENDARIO Lamborghini Super Trofeo Europe 2026:

12 aprile Le Castellet; 10 maggio Imola; 27 giugno Spa; 30 agosto Nurburgring; 4 ottobre Barcellona; 21-23 ottobre Monza.

Finali Mondiali: 24-25 ottobre Monza