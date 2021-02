Comunali Amendolara, Ciminelli eventualmente disponibile a candidarsi per un terzo mandato

AMENDOLARA (CS) – Il sindaco Antonello Ciminelli e gli amministratori Pasquale Aprile, Prospero Scigliano, Paoletta Murgieri, Angelo Soldato, Daniele Santagata, rilanciano il loro impegno in prima linea in vista delle prossime Elezioni Comunali di Amendolara che si terranno tra maggio e giugno al netto di un eventuale rinvio causa Coronavirus.

«Siamo pronti ad un nuovo percorso all’insegna della continuità».

Gli amministratori, confortati dalla fiducia dei cittadini, consapevoli degli importanti risultati realizzati in questi anni e dei numerosi interventi ancora da completare, sono pronti ad una riconferma nel solco di un rinnovato spirito di servizio alla comunità. In questa prospettiva e alla luce di una cristallizzata unità d’intenti nel gruppo, «la figura del candidato a sindaco – precisano – scaturirà da un sereno confronto, aperto anche alla società civile, e improntato sulla condivisione di quei valori e di quella condotta amministrativa che hanno consentito ad Amendolara in questi anni un costante sviluppo ambientale, sostenibile e nei servizi ai cittadini».

Lo stesso sindaco Ciminelli, certo della fiducia che da sempre lo lega ai propri concittadini e dell’armonia creatasi nei rapporti con l’intero apparato tecnico-amministrativo municipale, si rende disponibile ad una eventuale candidatura per un terzo mandato qualora la normativa attuale, ancora da decifrare per il caso specifico, lo consentisse.