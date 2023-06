Cosenza, i sindaci neo eletti incontrano il Prefetto Ciaramella 

COSENZA – Questa mattina il Prefetto Vittoria Ciaramella ha ricevuto i 15 Sindaci eletti nella recente consultazione elettorale cui ha rivolto gli auguri di buon lavoro, assicurando il costante supporto degli Uffici della Prefettura all’operato degli Enti locali.

L’incontro è avvenuto alla presenza dei massimi interlocutori istituzionali quali il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Cosenza unitamente ai vertici delle Forze dell’Ordine.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordiale accoglienza, sono stati trattati i temi fondamentali di interesse degli Enti locali auspicando, pur nell’ambito delle specifiche competenze, la massima collaborazione e lealtà.

L’azione istituzionale della Prefettura, ha evidenziato il Prefetto Ciaramella, “da sempre di supporto e di collaborazione ai rappresentanti delle autonomie locali, è finalizzata ad individuare sinergicamente le soluzione più efficaci ai problemi del territorio”. Con tale obiettivo, nel corso della riunione, particolare attenzione è stata rivolta ai progetti ed ai finanziamenti connessi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed al presidio territoriale operante presso la Prefettura costituito proprio per assicurare un sostegno alle amministrazioni locali titolari di interventi nell’ambito del PNRR, a titolarità del Ministero dell’Interno. in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure del PNRR,

“A livello territoriale”, ha rimarcato il Prefetto, “la Prefettura può svolgere, nel proprio ambito di competenza, una concreta azione propulsiva, di collaborazione in tutti i campi del <fare amministrazione>, promuovendo e consolidando le sinergie presenti in provincia, potendo costituire l’anello di congiunzione con gli Organi centrali verso cui convogliare le istanze e le esigenze provenienti dal territorio, a garanzia dei diritti dei cittadini e dello sviluppo dell’intera provincia”.

I Sindaci hanno manifestato grande apprezzamento per l’iniziativa del Prefetto Ciaramella che ha costituito non solo un momento di reciproca conoscenza ma anche l’occasione per dare l’avvio ad un positivo e costruttivo confronto istituzionale tra lo Stato e gli Enti locali.