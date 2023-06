Al via gli Unical Games per studenti, docenti e amministrativi. Guido:«Parole d’ordine: inclusione e partecipazione»

RENDE (CS) – Ha preso ufficialmente il via la prima edizione degli Unical Games, la kermesse sportiva che, fino al 30 giugno, coinvolgerà tutta la comunità universitaria (14 dipartimenti, l’Amministrazione, i Centri comuni e circa 450 persone tra studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo che giocheranno insieme) e che prevede lo svolgimento di tornei di tennis, volley e calcio a 7.

I diversi team – composti sia da uomini che donne – si contenderanno il titolo di campione degli Unical Games 2023.

Inoltre, a fine manifestazione, sarà premiata anche la squadra che, più di tutte, avrà dimostrato fair play e atteggiamento inclusivo e goliardico.

«L’idea di promuovere gli Unical Games, in questa prima storica edizione, nasce qualche mese fa, condivisa dalla governance di Ateneo, in primis dal Rettore, da un lato per promuovere lo sport e a dall’altro per garantire inclusione e massima partecipazione», spiega con entusiasmo il delegato del Rettore allo sport Giuseppe Piero Guido.

La cronaca della prima giornata di gare

Nella giornata inaugurale degli Unical Games sono scese in campo le squadre di tennis del DIBEST e del DINCI. I due team capitanati proprio dai delegati del Rettore per lo sport, Giuseppe Pellegrino e il già citato Giuseppe Piero Guido, hanno dato il via alla manifestazione sportiva, non prima di aver scattato le foto di rito alla presenza del Rettore, Nicola Leone.

Per la cronaca, il DIBEST ha prevalso sul DINCI vincendo entrambe le gare di doppio. A seguire, sugli stessi campi, si sono incrociate le racchette delle squadre del DISCAG e del DISPES, che hanno pareggiato l’incontro vincendo un doppio a testa.

Per il torneo di pallavolo sono scese in campo le squadre del DISU e del DINCI, con quest’ultima vincitrice del confronto per due set a zero.

A concludere la giornata tre gare del torneo di calcio a 7: DIAM-DIBEST (3-2), DISU-DFSSN (1-1) e DEMACS-AMM (2-2).

Strutture

I tornei di tennis e di calcio a 7 si disputeranno presso i campi del Quartiere Chiodo 2, mentre il torneo di pallavolo vedrà il suo svolgimento all’interno del PalaCUS.

Partner della manifestazione

Un prezioso contributo alla manifestazione è stato fornito dal Comitato Provinciale di Cosenza della Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV), dal Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), dal Comitato regionale dell’Associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che supporteranno l’iniziativa con le direzioni di gara.

Partner del progetto è l’azienda Decathlon, che fornisce il materiale di gioco alle squadre impegnate nei diversi tornei.

Questo il link alla piattaforma Unical Games