Italia Viva scende in piazza a Longobucco con Caterina Urso

LONGOBUCCO (CS) – «Abbiamo iniziato questa campagna di incontro diretto con i cittadini per parlare di quello che Italia Viva ha ottenuto nell’anno trascorso e della nostra posizione sul conflitto in Ucraina, dopo la piazza Dante di Mirto volutamente – ha dichiarato il responsabile al Mezzogiorno per Italia Viva, Caterina Urso – ho scelto Longobucco il mio paese natio con cui ho sempre avuto un ricco confronto politico sin dalla mia attività di consiliatura svolta nel comune di Mirto Crosia. Longobucco e’ stato dimenticato dai governi regionali e nazionali negli ultimi trent’anni e fatto scelte che hanno depauperato sia la popolazione che l’economia , eppure siamo convinti che questa cittadina del sud ha tante potenzialità che vanno solo valorizzate e rinnovate». Così Urso lo scorso lunedì 2 Maggio in occasione del ritorno di Italia Viva tra la gente, a Longobucco, nella storica Piazza Matteotti

E ancora: «Per il sud le comunità montane possono assurgere il ruolo di nuovi modelli di sviluppo ecosostenibile. Le mille idee della primavera di Italia viva in piazza con i cittadini apre sempre momenti di spunti e confronti e tanti sono stati i cittadini che si sono soffermati ed hanno condiviso l’idea di aprire un tavolo tecnico, appena dopo le elezioni amministrative, per discutere con le associazioni sindacali CISL e CGLdel posto e gli amministratori della valle del Trionto, di PNRR E rimodulazione del parco nazionale in termini di economia verde e occupazione giovanile. Il ruolo di responsabile al Mezzogiorno di Italia Viva conferitomi dai leader Matteo Renzi e dai Presidenti Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, e dal coordinatore Regionale On.le Ernesto Magorno ,con i quali condivido da anni le idee progressiste, di innovazione e startup verso il mezzogiorno, mi riempie di orgoglio ,e il mio impegno politico per il territorio e il Sud sarà sicuramente intenso, coerente e inclusivo , all’insegna di quanto ho imparato da bambina proprio dalla piazza di Longobucco luogo dove con spirito di comunanza e solidarietà, si manifestava, si intrecciavano organizzazioni politiche e sindacali e mobilitavano primavere di idee».