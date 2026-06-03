“Potevo essere un’altra”: il pensiero silenzioso che attraversa molte donne

Un’esperienza diffusa ma poco raccontata: la sensazione di non coincidere del tutto con la vita che si sta vivendo e il peso delle possibilità non realizzate.

Ci sono giornate in cui una donna si accorge che non è triste, eppure non è nemmeno del tutto presente a sé stessa. È una sensazione difficile da nominare non ha l’intensità del dolore, né la chiarezza della gioia, è qualcosa che si colloca nel mezzo, come un rumore di fondo che accompagna le ore senza farsi notare del tutto.

Arriva spesso senza un motivo evidente, mentre si compie un gesto qualunque — rispondere a un messaggio, sistemare una borsa, attraversare una strada già percorsa molte volte — si apre per un istante una sorta di varco e dentro quel varco non compare il passato, ma un’altra vita, quella che si sarebbe potuta vivere.

Molte donne riconoscono questa sensazione, anche se raramente la raccontano. Non perché sia un segreto, ma perché sembra sempre leggermente fuori posto nel linguaggio quotidiano: troppo reale per essere ignorata, troppo impalpabile per essere detta con facilità.

Non riguarda il rimpianto in senso stretto, né le grandi scelte sbagliate. Riguarda piuttosto la somma delle deviazioni minime che una vita prende quando si adatta. Quando si rinuncia a qualcosa senza accorgersene davvero. Quando si diventa pratiche, necessarie, compatibili con ciò che serve agli altri. Ad un certo punto accade qualcosa di decisivo: la vita funziona, ma non coincide più del tutto con l’immagine interna di sé.

La filosofa Simone de Beauvoir aveva già colto questo nodo: la vita femminile, storicamente, non è stata costruita per coincidere con il desiderio, ma per negoziarlo. Questa è una descrizione concreta del modo in cui molte donne imparano, nel tempo, a ridurre la propria ampiezza per adattarsi al mondo. Così si accumulano versioni possibili di sé, la donna che avrebbe potuto andarsene, quella che avrebbe potuto restare sola senza viverlo come una mancanza, quella che avrebbe potuto scegliere un lavoro diverso senza giustificarsi, quella che avrebbe potuto dire “no” senza perdere tutto il resto. Tutte identità plausibili, rimaste sospese.

La psicologia contemporanea definisce questo meccanismo counterfactual thinking: la tendenza a costruire scenari alternativi rispetto a ciò che è accaduto. Ma non si tratta soltanto del classico “cosa sarebbe successo se…”. La domanda è un’altra: “chi sarei stata se mi fosse stato possibile esserlo fino in fondo”. È una differenza decisiva, perché sposta il centro della questione dalla scelta individuale al contesto in cui quella scelta diventa possibile.

La scrittrice Virginia Woolf parlava della necessità di uno spazio proprio, non solo fisico ma mentale: uno spazio in cui una donna non debba continuamente rispondere alla domanda implicita “a cosa servi?”. Perché quando questa domanda diventa costante, la vita continua, ma una parte di essa si svolge in sottrazione. È in questo spazio che la nostalgia per le vite mai vissute trova la sua forma più riconoscibile.

La scrittrice Clarice Lispector ha scritto che esistono identità che non coincidono mai del tutto con la realtà che le ospita. Ed è proprio in questa frattura silenziosa che si apre qualcosa che somiglia alla verità. Non si tratta di scegliere tra ciò che è stato e ciò che non è stato. Ma di riconoscere che dentro ogni donna convivono possibilità che non hanno trovato forma, pur non avendo perso significato.

La sociologia contemporanea ha iniziato a osservare un fenomeno vicino a questa esperienza: una crescente sensazione di “disallineamento biografico” tra identità percepita e traiettorie di vita realizzate, soprattutto nelle donne tra i 30 e i 55 anni.

Secondo le indagini dell’European Institute for Gender Equality (EIGE), il carico di lavoro domestico e di cura continua a ricadere in modo sproporzionato sulle donne, con effetti diretti su autonomia, tempo disponibile e possibilità di investimento personale.

Il rapporto ISTAT 2024 sulla conciliazione tra lavoro e vita privata in Italia conferma una disparità significativa nella distribuzione del lavoro non retribuito: le donne dedicano ancora molte più ore rispetto agli uomini alle attività di cura.

A questo proposito è necessario citare la filosofa Martha Nussbaum che ha sottolineato come le capacità individuali non dipendano solo dalla libertà formale, ma dalle condizioni concrete che permettono alle possibilità di diventare reali. Non tutte le vite potenziali hanno la stessa possibilità di essere vissute. Ed è proprio in questo spazio tra possibilità e realizzazione che si colloca ciò che molte donne descrivono come una nostalgia senza oggetto. Non si rimpiange qualcosa di preciso, si percepisce una traiettoria alternativa che non ha avuto condizioni per svilupparsi.

La scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie ha evidenziato come le aspettative culturali tendano spesso a ridurre la complessità delle identità femminili a percorsi riconoscibili e socialmente “funzionali”, contribuendo a definire ciò che viene percepito come una vita riuscita. Il risultato è che molte donne arrivano a un punto della vita in cui la propria esistenza appare funzionale, ma non sempre pienamente sovrapponibile all’immagine interna di sé. È in questo massaggio che nasce la sensazione di distanza e insieme, la consapevolezza che la propria vita sia solo una delle possibili versioni di sé.

Alcuni psicologi descrivono questa esperienza come una forma di “nostalgia anticipatoria”: non per ciò che è stato, ma per ciò che è stato percepito come possibile e poi non si è realizzato.

Eppure, forse, il punto non è restare a lungo dentro ciò che non è stato, è riconoscere che questa nostalgia non è una sentenza, ma un segnale, indica che esiste ancora una parte viva, capace di immaginare, desiderare, riscrivere. Le vite mai vissute non sono un archivio chiuso, sono spesso il modo più onesto per capire cosa, oggi, non si vuole più rimandare.

Perché arriva sempre un momento in cui la domanda cambia forma. Non è più “cosa avrei potuto essere?”, ma “cosa sto ancora evitando di diventare?”.

Non si tratta di recuperare il tempo perduto né di inseguire versioni alternative di sé, ma si tratta di ridurre la distanza tra ciò che si desidera e ciò che si può ancora realizzare.