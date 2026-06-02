Nuoto, ufficiali di gara calabresi ai campionati italiani di libero. La soddisfazione di Porcaro

Gli ufficiali del GUG Calabria: Anna Folino, Maria Teresa Madia, Patrizio Mirante, Sara Ripepi, Tiziana Spampinato e Salvatore Staine, prendono parte ai Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Nuoto in acque libere, in svolgimento a Piombino dall’1 al 5 Giugno. “È il segno – commenta il Presidente del GUG Calabria Maria Posteraro – che anche i nostri elementi continuano a distinguersi per competenza e professionalità e a loro rivolgiamo le più sentite felicitazioni. Ora siamo pronti per affrontare le competizioni presenti sul nostro territorio che avranno inizio a breve scadenza, molteplici manifestazioni che sottolineano un progetto in costante espansione e crescita ininterrotta”. La soddisfazione per la presenza numerosa a Piombino degli ufficiali del GUG regionale, nelle parole del massimo dirigente della FIN Calabria. “La convocazione dei nostri giudici – evidenzia Alfredo Porcaro – è segno di stima e fiducia da parte del GUG Nazionale. Questo dimostra la grande professionalità ed impegno da parte loro, a lavorare con attenzione e abnegazione, specialmente negli eventi in acque libere, dove la concentrazione deve essere massima. Spero nel prossimo futuro che il gruppo possa avere ulteriori soddisfazioni. Un complimento va al Presidente Maria Posteraro ed a tutto il gruppo giudici”.