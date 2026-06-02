Scossa di terremoto al largo della Calabria tirrenica avvertita in tutto il Sud Italia

Un terremoto di magnitudo Mw 6.1 è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma al largo della Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), pochi minuti passata la mezzanotte (00:12:35), ad una profondità di 250 km.

Nessun comune calabrese si troverebbe entro 20 km dall’epicentro, ma la scossa è stata avvertita distintamente in tutta la Regione, da Cosenza a Reggio Calabria, da Lamezia Terme a Catanzaro e finanche in Basilicata, Campania e Puglia.

Al momento non si segnalano danni ma la Sala Situazione Italia del Dipartimento è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio, le verifiche sono in corso. Il Capo Dipartimento Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi a Roma per seguire la situazione.

Aggiornamento ore 1.15: È appena terminata la riunione della Unità di Crisi della Protezione Civile della Calabria con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile. Si conferma, fortunatamente, l’assenza di danni a persone o cose. La Sala Operativa della ProCiv Calabria sta continuando a ricevere numerose telefonate di cittadini che chiedono informazioni al numero verde attivo 800222211.