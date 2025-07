“Raccontare Lino”, l’Unical omaggia Pasquale Versace. Un convegno per il futuro della difesa del suolo

Esperti italiani e internazionali, un premio nobel e i vertici della Protezione civile nazionale e regionale, si riuniscono all’Università della Calabria il 3 luglio con un focus sulla mitigazione dei rischi naturali e pianificazione di protezione civile, celebrando l’eredità scientifica e umana di Pasquale “Lino” Versace, figura chiave nel settore.

L’Università della Calabria (Unical) si prepara ad ospitare un evento di spicco nel panorama scientifico: il 3 luglio, l’Aula Magna “B. Andreatta” sarà il palcoscenico di “Raccontare Lino“. L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli esperti italiani e internazionali, un premio nobel, i vertici della Protezione civile nazionale e regionale nel campo della Difesa del Suolo e della Mitigazione dei Rischi. L’obiettivo è duplice: approfondire le strategie di mitigazione dei rischi naturali e di pianificazione di protezione civile, rendendo al contempo un sentito omaggio a Pasquale (Lino) Versace, professore emerito e pilastro indiscusso del settore nel panorama tecnico-scientifico nazionale.

L’evento, promosso e organizzato dal CAMILAB (Laboratori di Cartografia ambientale e Modellistica Idrogeologica), di cui Versace era direttore e in cui è incardinato il Master di secondo livello in “Analisi Multirischio e Pianificazione di Protezione Civile”, si propone di analizzare le questioni e le problematiche aperte sulla previsione e prevenzione dei rischi. Sarà un’occasione per ricordare le straordinarie abilità del professor Versace nell’interpretare e comprendere i fenomeni naturali partendo da un territorio particolarmente esposto come quello delle Calabria, e nel proporre soluzioni innovative per la mitigazione del rischio e la gestione delle emergenze. La sua carriera è stata un esempio di dedizione alla sicurezza delle comunità, fornendo metodologie innovative e visioni strategiche essenziali per affrontare le sfide poste dai rischi idrogeologici.

L’eredità viva del professor Versace: ricerca e applicazione pratica

L’apertura dei lavori sarà affidata a Giovanna Capparelli, docente Unical e attuale direttore del Camilab, che traccerà “Il profilo scientifico e umano del professor Pasquale Versace“. Capparelli sottolinea l’importanza di questa iniziativa, affermando che “quella del “prof” Versace è un’eredità viva, che si tramanda e si rinnova grazie ai suoi insegnamenti”.

Molti, infatti, hanno raccolto il suo testimone, portando avanti le sue idee e plasmando il futuro della ricerca e dell’applicazione pratica in questo settore strategico. La giornata sarà strutturata in diverse sessioni tematiche, offrendo un’occasione di lavoro e confronto serrato che esplorerà le molteplici sfaccettature dell’impegno di Versace e le evoluzioni contemporanee nel campo della difesa del suolo.

Formazione e innovazione al servizio del territorio

Le tematiche che verranno trattate durante l’evento si collocano in stretta continuità con i contenuti teorici e pratici sviluppati all’interno del Master in “Analisi Multirischio e Pianificazione di Protezione Civile”. Questo percorso formativo, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Progetto “Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese”, mira ad arricchire ulteriormente le conoscenze degli allievi iscritti, tutti professionisti del settore, e a consolidarne le competenze.

L’evento non è quindi solo un tributo a una figura illustre, ma un momento cruciale di dialogo e rilancio per la ricerca e l’applicazione delle migliori pratiche nella difesa del suolo. In un periodo storico in cui i cambiamenti climatici amplificano i rischi idrogeologici, la visione e l’eredità di Pasquale Versace continuano a illuminare il percorso verso un futuro più sicuro e resiliente. L’Unical, con questa iniziativa, si conferma ancora una volta polo di eccellenza e motore di innovazione al servizio del territorio e della collettività.

Programma completo della giornata in locandina: