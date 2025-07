Campionato di calcio dei medici: strada per la semifinale sbarrata per Cosenza e Melito

Si è fermata ai quarti di finale l’avventura dei medici di Cosenza (FOTO IN EVIDENZA) e Melito Porto Salvo al 23° Campionato nazionale disputato a Monopoli e vinto da Taranto. I silani che nella prima fase avevano pareggiato 2-2 con Melito, perso 3-1 con Taranto e piegato Lecce per 6-1, si sono visti sbarrare la strada dai colleghi di Napoli dopo essersi portati sul 2-0. La rimonta partenopea con i lupi in 10 (cartellino rosso a Spina).

I reggini, dopo il pari nel derby calabrese, hanno battuto 3-0 Lecce e pareggiato 1-1 con Taranto. Nei quarti Melito (FOTO IN BASSO) si è, però, visto infliggere il 3-0 a tavolino per la gara con Trinacria Palermo, sospesa sul punteggio di 1-1.