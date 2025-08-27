Reggio Calabria si prepara a Mediterranean Wellness 2025: il 4 settembre focus sul turismo enogastronomico

Il conto alla rovescia è quasi terminato: il 4 settembre si accendono i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi del Mediterranean Wellness 2025. Alle 17:30, nella suggestiva cornice di Pepy’s Beach, sull’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, andrà in scena il seminario “Le Opportunità del Turismo Enogastronomico in Calabria”.

L’incontro, dal forte valore culturale ed economico, vedrà la partecipazione di figure istituzionali, professionisti del settore e operatori locali. A dare il via ai lavori sarà Patrizia d’Aguì, in rappresentanza della società promotrice dell’evento. La moderazione sarà affidata a Giorgio Durante, giornalista e Presidente dell’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria.

Tra i temi al centro del confronto: lo sviluppo sostenibile in ambito turistico, il ruolo strategico delle cooperative rurali, l’importanza delle certificazioni di qualità e il valore delle reti collaborative per la proiezione internazionale del territorio.

Il programma del Mediterranean Wellness continuerà fino al 7 settembre, culminando con la cerimonia di premiazione. Il 6 settembre sarà l’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria a consegnare alcuni importanti riconoscimenti:

Enzo Barbieri riceverà il titolo di Personaggio Eccellenza di Calabria, nell’ambito del Premio Calabria Buona 2025;

Il Premio Donna Brettia, patrocinato da Qual'Italy, sarà assegnato a due donne simbolo di determinazione e rappresentatività.

Mediterranean Wellness 2025 si conferma così un contenitore ricco di eventi che uniscono sport, cultura, enogastronomia e tradizione, contribuendo a valorizzare l’identità mediterranea e le sue eccellenze.