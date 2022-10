Tutto pronto per la sagra della castagna a Casali del Manco: ecco il programma

CASALI DEL MANCO (CS) – Casali del Manco, tutto pronto per la XXX Sagra della Castagna. Dopo due anni di stop, causa pandemia, ritorna dal 17 al 23 ottobre a Casali del Manco la tradizionale Sagra della Castagna, giunta alla XXX edizione. Evento promosso dalla Proloco di Serra Pedace con il contributo della Regione Calabria e del Comune di Casali del Manco. Un evento storico, legato alla valorizzazione dei frutti della stagione autunnale: le castagne, e delle tradizioni locali.

L’evento si svolgerà nella splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto in località Serra Pedace, un piccolo borgo della provincia cosentina, circondato dalle bellezze naturali dell’altopiano silano, da cui sarà possibile ammirare il foliage del bosco autunnale. Per una settimana, il caratteristico borgo tornerà ad animarsi con degustazioni di piatti tipici, caldarroste e passeggiate tra i castagneti, musica e canti tradizionali. Nel corso dell’evento si svolgeranno diverse attività culturali, convegni, presentazioni di libri e concerti.

La musica dal vivo farà da padrona durante le serate della sagra: giovedì 20 ottobre con “Scialapopolo”; venerdì 21 ottobre con i “Black and White revival”. Imperdibili gli appuntamenti di sabato 22 ottobre con “Cecè Berretta” in concerto e domenica 23 ottobre in compagnia della cover band “La Combriccola del Blasco”. Dopo il successo degli scorsi anni con migliaia di visitatori è auspicabile, anche quest’anno, un esito positivo dell’evento non solo per Casali del Manco ma per tutto il territorio presilano.