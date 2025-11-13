Rimonta vincente della Milani Rende, Tonno Callipo battuta al tie-break

Turno infrasettimanale con il brivido per la New Tech Pallavolo Milani Rende. Nell’incontro valido per la sesta giornata di Serie C, i gialloblù rimontano la Tonno Callipo Volley e tornano dalla trasferta di Vibo con un 2-3 e due punti che la mantengono nelle zone che contano. 21-25| 25-21| 25-19| 24-26| 10-15 i parziali di una battaglia durata due ore e mezza.

I rendesi scendono in campo con il seguente sestetto: libero capitan Pisano, diagonale formata dal palleggiatore Guarascio e dall’opposto Pisani, bande Marasco e Persico, centrali Elia e il giovane Serranò, autore di una buona prova al debutto da titolare.

La cronaca della partita

Il match parte bene per la Milani, con un primo set sempre in vantaggio e con Persico e Pisani sugli scudi. Buono l’approccio di Guarascio e Serranó, chiamati a dare fiato a Totera e Curcio dopo la gara contro Catanzaro. Piccolo momento di flessione sul 19-15 con i giovani giallorossi che hanno il merito di ricucire portandosi sul 20-20. A quel punto,i gialloblù salgono in cattedra e, grazie a Persico e Marasco, chiudono la prima frazione sul 21-25.

Nel secondo set parte forte la squadra di coach Defina, che sistema la ricezione e si porta subito in vantaggio. Gli ospiti soffrono le battute tattiche e trovano un muro alto e ordinato in fase punto. Con gli inserimenti di Totera, Naso e Tarascosi prova a rimontare lo svantaggio, ma la frazione va ai giallorossi per 25-21.

Nel terzo set si ripete il copione, con la Tonno Callipo che controlla la frazione di gioco. Marasco e Pisani sembrano un po’ annebbiati e l’innesto di Totera serve solo a dare più ordine per il finale del parziale, che si conclude sul 25-19. Il computo dei set segna2-1 per Vibo.

Il quarto set vede però la reazione ospite. Persico in attacco e Pisano in difesa provano a caricarsi sulle spalle i compagni: la ricezione ospite è più precisa complice il calo fisico dei padroni di casa. Pisani e Marasco aggiustano la mira e, nonostante aver sprecato due set point, è lo stesso Marasco a chiudere in parallela l’attacco che porta il punteggio sul 24-26 e al tie-break l’incontro.

Sull’onda lunga dell’entusiasmo,nel quinto seti gialloblù sprintano sull’8-4 grazie ai muri di Totera ed Elia. Il vantaggio viene gestito fino alla fine, chiudendo la rimonta sul 15-10 e portando via 2 punti preziosissimi su un campo molto ostico.

Classifica

In attesa della gara dell’Olimpia Bagnara (12 punti) contro Palmi, la classifica vede la Diper Jolly Cinquefrondi in testa con 15 punti dopo la vittoria a Paola, con la Milani a quota 13. La squadra dovrà ora recuperare energie fisiche e mentali per la lunga trasferta di sabato a Reggio Calabria contro l’Amaro Dhelios, incontro valido per la settima giornata di campionato.