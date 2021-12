“Alla scoperta delle strade dell’Olio in Calabria” è un progetto, ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria, che offre ai partecipanti l’opportunità di assistere ai processi di lavorazione in modo da poter accrescere le proprie conoscenze e poter degustare con maggior consapevolezza le qualità dell’olio extra vergine di oliva calabrese.

“Alla scoperta delle strade dell’Olio in Calabria” si svilupperà in due giornate, con 26 eventi all’interno dei frantoi, per scoprire nuovi territori e vivere nuove esperienze.

L’appuntamento è per martedì 28 e mercoledì 29 dicembre 2021, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, presso le tenute delle seguenti aziende:

Mediterranea Foods – Via San Nicola 140 Rizziconi (RC)

Azienda Agricola Bova Giuseppe – ContradaArgadi, snc- Amaroni (CZ)

Olearia Sibaritide – C.da Zigrino-Sibari, Cassano Jonio (CS)

Azienda Candida – C.da Carbone snc – Locri (RC)

Agriturismo Costantino – Località Donnantonio – Maida (CZ)

FrantoioMafrica–Via D.Muzzupappa, Limbadi (VV)

Azienda Agricola Maiorano – Strada provinciale 43 Km 0, n. 14 -Crotone

Azienda Agricola Biologica Renzo – C.da Onda Corigliano Rossano (CS)

Olearia San Giorgio – C.da Ricevuto, San Giorgio Morgeto (RC)

Azienda Agricola Francesca De Leo Alberti – C/o La Bottega del Frantoio – Piazza Orange, 21Reggio Calabria

Azienda Agricola Barone G. R. Macrì – Contrada Modi, Gerace (RC)

Oleificio Santa Venere dei F.lli Vaccaro – Località Santa Venere, Corso Garibaldi 118 Cotronei (KR)

PodereD’Ippolito – Via degli Itali 81, Lamezia Terme (CZ)

Nel corso degli eventi si potranno effettuare escursioni nel territorio rurale, partecipare alla raccolta ed alla molitura e degustare l’olio extravergine prodotto.

