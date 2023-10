A Cosenza ripartono i corsi di cucina amatoriale a cura della Maccaroni Chef Academy

//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

COSENZA – Ripartono, con tante attese e molte novità, i corsi amatoriali per appassionati e professionisti della cucina tra “Identità, Gusto e tradizione” a cura della Maccaroni Chef Academy corsi. “Siamo entusiasti di offrire un’ampia varietà di corsi, sia per gli amanti della cucina amatoriale che per i professionisti culinari – ha dichiarato il direttore Corrado Rossi – i corsi sono un’opportunità per gli appassionati di affinare le abilità tecniche in cucina e scoprire nuovi orizzonti gastronomici, per la preparazione di piatti tipici della tradizione nostrana e mediterranea. La nostra mission è promuovere e valorizzare la cultura enogastronomica “Dal Pollino allo Stretto” e fornire agli appassionati le tecniche e le abilità necessarie in cucina”.

“I corsi per amatori sono pensati per chi desidera avvicinarsi alla cucina in modo semplice, informale e per migliorare le proprie conoscenze mentre i corsi professionali sono ideati per chi vuole approfondire le proprie competenze e aspira a diventare un professionista – spiega Rossi. L’Academy, ormai da 6 anni, è rinomata per il suo approccio pratico all’apprendimento delle tecniche di cucina e alla valorizzazione delle identità locali come il Pane di Cuti, la Sardellina di Ciro, la Nduja di Spilinga grazie alle numerose aziende partner che da sempre sostengono i progetti e gli eventi dell’Accademia. Il menù scelto per la Masterclass breve prevede quasi sempre un antipasto con ingredienti a km0, pasta fresca fatta a mano, secondi della tradizione. I moduli dei corsi variano dal pesce alla carne, dal riso alle salse. I corsi si terranno dal lunedì al giovedì (doppio turno mattutino e serale) a Cosenza, presso la sede in Via G. Minzoni, in pieno centro cittadino.