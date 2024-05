Grande attesa per la terza edizione del Bob Fest 2024

BORGIA (CZ) Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Bob Fest 2024, il festival enogastronomico ideato dallo chef Roberto Davanzo e Anna Rotella.

L’evento si svolgerà nella meravigliosa cornice del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, ospitato da Armonie D’arte Festival, il 30 giugno 2024.

Anna Rotella e Roberto Davanzo, proprietari di Bob – Alchimia a spicchi, la pizzeria di Montepaone Lido (CZ) che sta scalando in fretta le classifiche nazionali e mondiali, sono due giovani che hanno investito nella loro terra, creando una proposta culinaria che unisce innovazione a una forte territorialità.

Il Bob Fest nasce nel 2021 in un momento di difficoltà personale del titolare della famosa pizzeria, con l’intento di fare qualcosa di buono e mettersi a disposizione del prossimo, infatti il ricavato, al netto dei costi sostenuti, verrà devoluto alla ricerca oncologica della Fondazione AIRC.

È un evento senza eguali in Calabria, è prevista la partecipazione di oltre 150 professionisti del mondo del food, tra pizzaioli, chef di fama nazionale e internazionale, bartender e pasticceri.

Lo scopo del Festival è far conoscere il territorio calabrese anche attraverso i piatti proposti, nell’incantevole Parco archeologico, unico anfiteatro romano in Calabria, immerso in un uliveto secolare, ci saranno diverse aree tematiche in cui i vari ospiti proporranno le loro pietanze, utilizzando almeno un ingrediente calabrese.

L’evento sarà un’occasione per degustare buon cibo e partecipare a talk e interviste, con un palco principale tra gli straordinari e imponenti resti della Basilica normanna e altre aree dedicate esclusivamente a musica e masterclass.

Il cibo è cultura, elemento di convivialità, aggregazione, conoscenza, scambio di competenze ma anche strumento di prevenzione e salute.

A ribadire l’importanza della ricerca e della prevenzione nelle cure contro il cancro, alla conferenza è intervenuto anche Giuseppe Calabretta, referente dell’AIRC, che ha sposato pienamente il progetto elogiando l’iniziativa.

L’1 luglio il Bob Fest terminerà con una cena di gala in cui cucineranno chef stellati e pizzaioli, nell’elegante e storica Tenuta delle Grazie a Curinga (CZ).

Fortuna Mazzeo