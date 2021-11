Giacomo Runco alias 24carati lancia “Affogo”

COSENZA – “Affogo” è il nuovo singolo di 24carati (nuovo nome d’arte di Giacomo Runco), brano d’esordio con la distribuzione Artist First e la produzione Tape Lab Studio. La canzone è uno sfogo totalmente autobiografico, una relazione finita che sembra spaccare il petto talmente forte è il dolore.

Il brano sfrutta gli stili indie, pop e hardcore per legare batterie elettroniche, chitarre minimali e una voce graffiante che sostiene il brano per tutta la sua durata.

“Questa “love-hate story” è coincisa con un periodo in cui ero in forte crisi, non mi bastava più ciò che mostravo di me musicalmente perciò mi sono buttato a capofitto nella scrittura per esorcizzare il dolore e trovare una nuova strada finché non ho tirato fuori qualcosa che mi somigliasse.”

Giacomo Runco, in arte 24carati, cantautore e autore multiplatino è già attivo da molti anni nella scena musicale italiana. Dopo aver calcato le scene pop con il suo progetto Giacomo EVA (Amici, X-factor) ora si dedica ad un progetto totalmente nuovo, dal sound fresco e crudo, perfettamente in tema con il nuovo panorama musicale italiano.

https://24carati.lnk.to/Affogo