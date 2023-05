Sarà presentato anche in Calabria il libro “Uno scoglio chiamato Lampedusa”. L’evento a Piano Lago

PIANO LAGO (CS) – Sarà presentato anche in Calabria il libro “UNO SCOGLIO CHIAMATO LAMPEDUSA/A ROCK CALLED LAMPEDUSA” (LIBRO-MOSTRA FOTOGRAFICA-INCONTRI E SCAMBI CULTURALI) presso la libreria Mondadori di Piano Lago, sabato 6 maggio alle 17.30

Tutto nasce dall’amore verso l’isola di Lampedusa che, come ha affascinato le autrici friulane, così è stato pure per la cosentina Clelia Gelsomino che ha voluto fortemente organizzare la presentazione del testo per far conoscere l’isola anche qui in Calabria e rendere giustizia ad un territorio straordinario come Lampedusa, troppo spesso associata solo ed unicamente agli sbarchi dei migranti.

L’isola di Lampedusa è, da diversi anni, salita agli onori della cronaca nazionale ed internazionale quale approdo, nelle alterne fortune e vicende, di migranti provenienti dal Nord Africa.

Il focus della stampa e di alcune importanti produzioni culturali sull’isola ha dato vita ed alimentato un’associazione sbarchi-Lampedusa, al punto di diffondere, nell’immaginario collettivo, l’idea di un territorio “occupato” da migranti, caratterizzato da avvistamenti, sbarchi, tragedie e privo di una vita ed identità che prescindano da questi. La conoscenza della straordinaria bellezza paesaggistico-ambientale dell’isola è riservata a chi vi abita e a chi l’ha visitata. Sonia Fattori(fotografie) e Marta Daneluzzi (testi), entrambe friulane, di fronte ai colori di Lampedusa, alla sua luce, alla sua vegetazione e al suo mare, restano estasiate. Alla conquista degli occhi, segue immediatamente quella del cuore. È l’effetto della gentilezza, attenzioni ed accoglienza che la gente di Lampedusa ha riservato loro.

Viaggio dopo viaggio, approfondendo la conoscenza dell’isola e dei suoi abitanti, prendono consapevolezza della peculiarità della vita su un territorio così lontano dallo Stato a cui appartiene e delle difficoltà che gli isolani devono affrontare quotidianamente. Di qui, e soprattutto dopo la realizzazione della multivisione “Dusa nel mare”, che, proiettata in varie zone di Italia, raccoglie lo stupore degli spettatori per l’inattesa bellezza della natura dell’isola, nasce il progetto “Uno scoglio chiamato Lampedusa/A rock called Lampedusa”. L’intenzione di fondo è quella di rendere giustizia al particolare fascino di Lampedusa, “o scogghiu”, lo scoglio, come la chiamano affettuosamente i suoi abitanti, e ringraziare per l’accoglienza ricevuta, promuovendone la conoscenza e sostenendo l’Associazione culturale musicale Lipadusa, responsabile, con non poche difficoltà, della rinascita culturale dell’isola e la promozione dell’educazione musicale per le nuove generazioni. I proventi della vendita del libro sono, infatti, destinati all’Associazione.

LE AUTRICI:

SONIA FATTORI, imprenditrice, è sempre stata attratta dalla fotografia, dalla possibilità di fermare un momento, fissare un’immagine, un sentimento. La sua ricerca fotografica trova la massima espressione e nella multivisione: una forma di espressione artistica basata sull’unione di fotografia, musica, talvolta anche di testi scritti o narrati. Dal 2008 al 2016, nei villaggi del Mali e nei campi profughi in Burkina Faso, nonostante la pesantezza della quotidianità, ha fissato immagini delicate e, attraverso la vendita delle stesse, ha sostenuto il “Progetto Mali” per la costruzione di pozzi d’acqua e una scuola in Mali. Dal 2015 al 2019 a Lampedusa, in India e in parte dell’Europa ha realizzato diversi reportage e multivisioni presentati in Italia e all’estero (Udine, Trevignano di Falzé, Lampedusa, Malta, Parigi, Bilbao, Brasilia…)

MARTA DANELUZZI, laureata in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista e si occupa di formazione e comunicazione. Ha lavorato (dal 1999 al 2012) come speaker radiofonica (Radio 4 Network (TS); Radio Baccano (UD); Radio Fantasy (UD)) e presta la voce a spot e redazionali. Ha scritto per il mensile “Realtà Industriale” dal 2012 al 2015 e, attualmente, per “ND Natura Docet: La natura insegna”. È co-sceneggiatrice del docu-film “La voce di Impastato” (2013) e ha collaborato alla realizzazione di diversi eventi in qualità di presentatrice/moderatrice e/o ufficio stampa (Dialoghi (Go); Fa-re per l’Emilia (San Giorgio di Nogaro); Vicino-Lontano (UD-lezione di giornalismo in carcere); Il Festival dei cuori (Tarcento); Cormons Libri; Mondo Armonico (Povoletto-Udine-Cividale); Mostra Elia Falaschi (Camera dei Deputati-Roma) …). Con Sonia Fattori collabora da anni, scrivendo i testi a corredo di alcune sue mostre (“Io, il pescatore e la laguna”; “Identidades ameaçadas”) e opere multivisive (“Interferenze”; “Dusa nel mare”).

Per ulteriori informazioni sulle opere fotografiche ed esposizioni di Sonia Fattori, si rimanda al sito: www.soniafattori.it

