Twinset, le nuove proposte glamour per la primavera-estate 2021

Glamour, raffinati e brillanti, neri o colorati, lunghi, corti e midi. Si rifanno a un trend che non accenna a passare di moda, quello della ricercatezza senza esagerazione, gli abiti eleganti della nuova collezione di Twinset Milano disponibili nello shop online. Impreziositi da ricami ricercati e resi ancora più intriganti da tessuti leggeri e quasi impalpabili al tocco, coniugano la giusta ricercatezza nello stile alla cura impeccabile dei dettagli.

Tra pizzi preziosi, ruches, arricciature, frange e lustrini, sono un concentrato puro di femminilità, bellissimi per cerimonie, eventi formali e serate speciali. Uno più bello dell’altro, declinati nei toni che vanno dal total black al rosso ciliegia, dal rosa tenue al blu pastello, cedono a un effetto vedo non vedo che è allo stesso tempo poetico e ricercato.

Se vuoi essere l’invitata più chic a un matrimonio, il bellissimo abito longuette fucsia in viscosa dalla linea a tubino è perfetto per esaltare la silhouette. Da abbinare a décolleté o sandali con tacco alto, può essere reinventato come outfit quotidiano, questa volta con un paio di francesine, stivaletti chelsea o biker boots.

In occasione di un evento patinato con un dress code elegante ti consigliamo l’abito chemisier lungo in satin (a destra) con colletto a camicia e spacco profondo. Disponibile nei colori Pool Blue e Rosa Peach Blossom, può accompagnarsi a scarpe sexy come sandali con tacchi alti e décolleté dalle finiture dorate oppure argentate. A completare il look, sono ideali una pochette o una clutch rese preziose da glitter e decori.

Perfetto sia per il giorno sia per la sera, ma anche per gli eventi che richiedono un outfit impeccabile, c’è poi l’abito jacquard a fiori (A sinistra) con gonna che crea il tipico effetto palloncino. Un little dress romantico e sofisticato, con una trasparenza sul collo all’americana che aggiunge il giusto tocco di sensualità a completare uno stile unico ed esclusivo. Ancora più bello, indossato con il soprabito coordinato, abbinato a una mini bag chic e gli immancabili tacchi a spillo.

Romanticismo ed eleganza si ritrovano anche nell’abito lungo monospalla in satin (in alto) con stampa animalier. Estroso ma con garbo, può essere indossato come elegantissimo abito da sera a sirena e per rendere speciale qualsiasi evento importante. Anche in questo caso, la mise viene valorizzata da tacchi a spillo e pochette, che aggiungono quel pizzico di charme in più adatto anche alle occasioni formali.

