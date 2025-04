Schiuma poliuretanica: cos’è, a cosa serve e come si utilizza

La schiuma poliuretanica non può mancare nella cassetta degli attrezzi di qualsiasi artigiano, professionista come amatoriale. Nota altresì come “schiuma PU”, si distingue per essere un prodotto particolarmente versatile e che si presta a molteplici applicazioni.

In commercio si trova disponibile secondo una molteplicità di versioni, di per sé tutte interessanti, quando di qualità. L’importante è optare per un prodotto in linea con il proprio progetto.

In questo articolo vi proponiamo una panoramica degli utilizzi della schiuma poliuretanica, analizzando cos’è e a cosa serve.

Cosa si intende per schiuma poliuretanica?

Come è facilmente intuibile dal nome, la schiuma poliuretanica è un prodotto a base di poliuretano ridotto in forma di schiuma, il quale può essere arricchito con diverse sostanze in grado di implementarne le caratteristiche.

Queste formulazioni si distinguono per proprietà eccellenti in termini di resistenza, elasticità e versatilità nelle applicazioni. Viene infatti utilizzato in varie forme all’interno di settori tra cui abbigliamento, edilizia, nautica, automotive e molti altri ancora.

La schiuma poliuretanica presenta un colore tra il bianco e il giallastro; i formati in cui risulta disponibile in commercio sono quelli spray.