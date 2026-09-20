Serra San Bruno si veste d’autunno: torna la Festa del Fungo. Cinque giorni tra gusto, spettacoli e natura

SERRA SAN BRUNO (VV) – C’è un momento dell’anno in cui i boschi delle Serre cambiano colore, l’aria profuma d’autunno e uno dei prodotti simbolo del territorio torna protagonista assoluto: il fungo porcino.

È in questa cornice che Serra San Bruno si prepara ad accogliere la XIII edizione della Festa del Fungo, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre e venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026.

Dopo il grande successo della passata edizione, la manifestazione torna con un programma ancora più ricco: cinque giornate e due weekend pensati per trasformare Serra San Bruno in una delle mete dell’autunno calabrese, unendo gastronomia, natura, cultura e spettacolo.

Il programma predisposto dalla Pro Loco di Serra San Bruno propone la Mostra Micologica, cooking show, masterclass con degustazione, approfondimenti su ambiente, agricoltura, biodiversità e turismo, oltre a momenti dedicati alla scoperta del bosco e delle eccellenze locali.

Grande spazio anche a spettacolo e intrattenimento per tutta la famiglia: musica, folk, magia, clowneria, fire show, tango e flamenco, giganti, giocoleria, animazione per bambini e spettacoli itineranti animeranno le giornate e le serate della manifestazione.

Tra i protagonisti anche lo chef Antonio Franzè, Ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo, con diversi appuntamenti tra cooking show e degustazioni.

Nel cartellone musicale figurano il concerto inaugurale Sabato 26 Settembre “Nei Novanta, Io c’ero”, la serata “Piazze in Festa” e, domenica 4 ottobre, il gran finale con Dance Tarantella in concerto.

A completare l’esperienza, lo street food presente per tutta la durata dell’evento.

Soddisfatto il presidente della Pro Loco, Francesco Bonazza:«Vogliamo far crescere ancora una manifestazione che ormai identifica Serra San Bruno e le sue eccellenze, offrendo ai visitatori un’esperienza capace di unire gusto, territorio e accoglienza.»

La direttrice artistica Luisa Baffa Trasci sottolinea: «Abbiamo costruito un programma ricco e dinamico, con spettacoli e intrattenimento per tutte le età, senza rinunciare alla cultura, alla gastronomia e alla valorizzazione del territorio.»

La manifestazione si inserisce in una strategia più ampia condivisa dall’Amministrazione comunale di Serra San Bruno, guidata dal sindaco Alfredo Barillari, e dalle istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di rafforzare il turismo montano e la destagionalizzazione dei flussi turistici.

La Festa del Fungo diventa così non soltanto un appuntamento gastronomico, ma un’occasione per scoprire Serra San Bruno nella sua stagione più suggestiva, tra boschi, tradizioni, spettacoli e sapori.

Due weekend, cinque giornate e un territorio tutto da vivere.