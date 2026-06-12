“Sibaritide Digitale”: il 18 giugno a Cassano all’Ionio per innovare il modo di raccontare e vivere la Sibaritide

Il futuro della Sibaritide passa attraverso l’innovazione, la comunicazione territoriale e la capacità di fare rete. Da queste premesse nasce “Sibaritide Digitale”, l’incontro di confronto e riflessione che si terrà il 18 giugno alle ore 18:00 a Cassano all’Ionio, al Polifunzionale nei pressi delle suggestive Grotte di Sant’Angelo.

L’iniziativa rappresenta la seconda tappa di un percorso virtuoso e programmatico avviato dall’Associazione di Promozione Sociale Visit Sibaritide. Dopo il successo del primo incontro “Sibaritide Condivisa” dello scorso 31 maggio – incentrato sull’ascolto, il dialogo e la costruzione di relazioni tra cittadini, imprese e istituzioni -, questo nuovo appuntamento si propone di rispondere a una domanda centrale e non più rimandabile: come può la Sibaritide diventare una destinazione turistica più riconoscibile, attrattiva e competitiva?

Nonostante un patrimonio straordinario e inestimabile di bellezze naturali, storiche, culturali e spirituali, l’area della Sibaritide sconta ancora l’assenza di una strategia di promozione turistica unitaria, moderna e condivisa. APS Visit Sibaritide nasce proprio con l’obiettivo di colmare questo vuoto strutturale, partendo da una convinzione profonda: il territorio possiede già tutte le risorse necessarie; la vera sfida non consiste nel creare nuove eccellenze, ma nel connettere quelle esistenti.

L’incontro del 18 giugno, moderato dalla giornalista Elvira Sangineto, vedrà l’intervento di un autorevole panel di professionisti che operano quotidianamente nei campi della cultura, del turismo, dell’innovazione, della progettazione europea e dello sviluppo territoriale: Ludovico Noia, storico dell’arte e studioso del patrimonio culturale calabrese; Christian Zuin, Tourism Marketing Strategist, CEO di Protur Media e Project Manager di Visit Reggio Calabria; Olaf Bello, Consigliere Comunale della Città di Offenbach am Main (Germania) e Vicepresidente della Commissione Istruzione, Cultura e Sport; Bruno Strati, Co-founder e Amministratore di Brainy RMS; ed Elisabeth D’Elia, Presidente del gruppo di ricerca etno-musicale Shpirti Arbëresh dal 2014, cantrice dei tradizionali vjersh ( arie polifoniche) e sarta tradizionale dell’abito llambadhor e ricamatrice in oro.

Accanto a loro, interverranno, con contributi mirati, i professionisti che animano quotidianamente l’associazione; dietro Visit Sibaritide c’è un team di esperti di marketing territoriale e comunicazione digitale, web marketing, fotografi, dronisti e videomaker.

L’incontro non sarà una semplice conferenza, ma un tavolo di lavoro aperto a tutti i cittadini per condividere idee e costruire una visione comune. L’ingresso è libero.